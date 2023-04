Fanny Carbonnel | “Cuando salía mi escena agarré a mis padres con fuerza, estaba llorando”

No todo el mundo puede presumir de ser fan de un universo mágico tan grande como el que abarca Harry Potter y de tener la fortuna de acabar siendo parte de él. Algo así es lo que le ocurrió a la actriz francesa Fanny Carbonnel, que disfrutó como una más con el universo cinematográfico del joven mago y, con el tiempo, acabó en él, interpretando a Mrs. Goldstein en ‘Animales Fantásticos y donde encontrarlos’. Ayer, visitaba la ciudad por primera vez para conocer a los fans coruñeses en La tienda que no debe ser nombrada. Para ser su primera visita, lo tenía claro: “la comida aquí es increíble”.



Carbonnel era una ‘potterhead’ más que se “había visto todas las películas”. En su carrera como actriz, que se retrotrae a las funciones escolares de su infancia, llegó un momento en el que la llamaron para un casting en Londres. “Éramos como 30 chicas para este rol, el de la madre de Tina y Queenie”. La actriz rememora como fue aquella experiencia en la “que nos hicieron bailar, cantar y muchas cosas más durante una tarde entera”. Cuando acabó no tenía ningún feedback de si el papel podría ser suyo, así que la llamada, tres días después, en la que le daban la “bienvenida a la familia” la cogió por sorpresa, reconoce con una sonrisa.

Uno de los aspectos que destaca de haber participado en el film es haber podido trabajar con la diseñadora de vestuario Colleen Atwood, ganadora de cuatro Oscar



Lo mejor vino después, ya que tuvo que volver a Londres para todas las pruebas de vestuario. Allí conoció a Colleen Atwood, la diseñadora de vestuario que ganó cuatro Oscar (Uno precisamente por ‘Animales Fantásticos’ y otros tres por ‘Chicago’, ‘Memorias de una geisha’ y ‘Alicia en le país de las maravillas’), así como múltiples nominaciones. Carbonnel asegura que “fue impresionante verla trabajar en directo”.



Reconoce que como fan era un orgullo trabajar en la película, “pero como actor tienes que mantener tu profesionalidad, porque conoces a los actores principales y tienes que mantener la seriedad para no gritar como una fan”, reconoce entre risas mientras imita el grito. Y no solo reconoce esos privilegios, sino también los de “saber los secretos internos de antemano, como cuales eran las casas”, cuenta riendo.



Asegura que uno de los mejores momentos fue descubrir la escena en la que salía. “Nunca sabes lo que sale o no, pregunté antes y me dijeron que tendría que ver la película”, dice entre risas. Así que fue al estreno con sus padres, hermanas y amigos. “Cuando mi escena estaba llegando, me puse a agarrarlos con fuerza”, cuenta mientras sujeta la mesa emulando la escena, “estábamos llorando y todo, fue increíble”, afirma”.



De cara al futuro, mira con ansias a las futuras entregas de la saga “y estoy deseando echar un vistazo a la nueva serie, como cualquier ‘potterhead’”.