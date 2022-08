La familia de Diego Bello espera que los policías sospechosos de su muerte sean detenidos

La familia de Diego Bello, el coruñés asesinado en Filipinas supuestamente a manos de la Policía, continúa a la espera de una novedad en el caso. Los tres agentes sospechosos de la muerte de Bello se dieron a la fuga el pasado mes de julio y todavía no han sido localizados. “El caso sigue igual, a la espera de que detengan a los policías. Esperemos que esto ocurra cuanto antes, pero ya dice bastante que estén tardando tanto en arrestarlos. Si no tuviesen nada que ocultar, no escaparían de la Justicia”, asegura el hermano del fallecido, Bruno Bello.



Esta situación coincide con la celebración, en Pastoriza, de un homenaje a Diego. La comisión de fiestas de la localidad, formada por los componentes de la asociación cultural O Grilo, invitó a los allegados del coruñés a montar un ‘stand’ para la venta de productos de la marca de ropa creada por el joven en Filipinas, Mamon Surf Co. “Esta iniciativa, como todos los pequeños homenajes que se llevan a cabo, es bienvenida y nos gusta mucho, ya que nos criamos en Pastoriza y nuestra madre es de allí”, comenta Bruno. Esta marca de ropa es la forma que tiene la familia del coruñés para hacer frente a los costes judiciales del proceso en el país asiático.

La investigación



El juez filipino encargado del caso decretó el 25 de marzo la detención e ingreso en prisión sin fianza para los tres agentes sospechosos, pero se dieron a la fuga. La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas concluyó el verano de 2020 que “la policía disparó a matar” al coruñés, y la investigación, llevada a cabo entre enero y julio de ese año, puso en duda el argumento del jefe del operativo, Vicente Panuelos, sobre la “legítima defensa”. La policía aseguraba que Bello era un narcotraficante de alto valor que disparó primero a los agentes cuando se dio cuenta de que les había vendido droga en una operación encubierta. Pero el joven nunca figuró en la lista de personas relacionadas con el narcotráfico.