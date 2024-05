La falta de apoyo del BNG deja al Gobierno local de A Coruña en vilo

El apoyo del BNG, del que depende el Gobierno de Inés Rey, que se halla en minoría, para sacar adelante los asuntos que lleva a pleno, parece estar resquebrajándose. Después de negarse a apoyar el cambio presupuestario del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), en la sesión de ayer tampoco apoyó la regularización de polígono de Pocomaco. La falta de sintonía entre el BNG y el PSOE ha dado pie al PP para criticar la falta de diálogo municipal. "Es el Gobierno municipal el que debe conseguir los apoyos, pero no hablaron con el BNG, que se abstuvo, ni nosotros, que votamos en contra", denunció Miguel Lorenzo.

La forma en la que el Gobierno de Inés Rey lleva la adenda del convenio de Pocomaco, con reparos del interventor municipal recuerda al IMCE, donde también el interventor puso fuertes objeciones ante unos informes que no incluían la Asesoría jurídica municipal. “Cuando al Gobierno municipal hace las cosas mal, nosotros no las apoyamos. No vamos a colaborar con las chapuzas que hacen, como en este expediente", recriminó Lorenzo.

Por su parte, el teniente de alcaldesa José Manuel Lage Tuñas, aseguró que la voluntad del Gobierno local es hablar con la comunidad de propietarios de Pocomaco para conseguir que las vías y servicios de ese polígono pasen a ser de propiedad municipal. "A nosa vontade e regularizar a situación do polígono que leva 50 anos", declaró, al tiempo que aseguraba su voluntad de colaboración. Pidió que "otros grupos recapaciten y no se dediquen a bloquear una solución para Pocomaco".

Pero hay que tener en cuenta que los comuneros, es decir, los propietarios de las naves del polígono, no están todos conformes. Algunos piden explicaciones de por qué no entra en la regularización 140.000 metros cuadrados de terreno.