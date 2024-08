A Falperra de A Coruña amanece empapelada: "Inés, árboles sí, pero no así"

Eso de que los árboles no dejan ver el bosque podría tener su adaptación al barrio de A Falperra, donde en realidad es la calle Pla y Cancela lo que se vuelve cada vez más difuso para muchos vecinos. La naturaleza gana terreno y los residentes en desesperación, a pesar de haber remitido más de 800 firmas contra la situación actual y de haber expresado por todos los medios posibles, incluidos los de comunicación, su sentir. Ahora han decidido dar un paso al frente y empapelar los troncos con carteles en los que su rechazo quede visible las 24 horas del día: "Inés, árboles sí, pero no así", reza la veintena de escritos a lo largo de toda la calle.

La gota que ha colmado el vaso son los recientes trabajos de jardinería que van de la mano de la obra integral para la calle Pla y Cancela. Causó estupor entre la asociación vecinal el hecho de que los mismos no incluyesen la poda de unas hojas que ven, literalmente, colarse por las ventanas de algunos edificios. Son muchos los residentes que dicen no poder abrir siquiera esas cornisas. "Queremos un árbol más urbano, no es que pidamos que se talen", dice Jaime Suárez, presidente de la agrupación que defiende los intereses de los residentes. "Hay fachadas protegidas que están totalmente tapadas y no hay luz, porque la calle está totalmente cegada por árboles y farolas", añade.

Acercamiento

La situación parecía encaminada hacia un acercamiento cuando a comienzos de mes los vecinos y la concejalía de Movilidad mantuvieron un encuentro. "Le comentamos a Noemí (Díaz) todo el proceso y que no queríamos seguir saliendo en los medios de comunicación. Ellos se interesaron por nuestra situación y quedaron de llamarnos con una posible solución", subrayan.

También en el mes de enero fuentes municipales habían expresado su compromiso con la causa vecinal: "Hemos quedado con los vecinos en que antes de empezar los trabajos estaremos con ellos sobre el lugar para abordar cualquier posible problemática". Sin embargo, desde hace semanas la presencia de máquinas operando en la zona es una realidad, al igual que unos árboles que no convencen a casi nadie en el entorno.

El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, es también el responsable de atender de primera mano las inquietudes de A Falperra. En una publicación realizada en redes sociales en noviembre de 2023 defendió los ejemplares existentes. "No es algo estético, es una necesidad", advirtió.

Lo que es seguro es que la arboleda de Pla y Cancela es un problema que los vecinos quieren cortar de raíz desde hace tiempo, pero que parece enroscarse como una trepadora.