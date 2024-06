La extrapolación del resultado de las europeas dejaría al PP coruñés al borde de la mayoría absoluta

El resultado de las elecciones europeas abre paso a una lectura de carácter municipal. El 28 de mayo de 2023 los comicios en A Coruña dieron como ganador al PP con 12 concejales, seguido del PSOE, con 11, y el BNG, con cuatro. Inés Rey renovó la Alcaldía gracias a un acuerdo de investidura con los nacionalistas, pero un año después la intención de voto en la ciudad parece diferente. Si se extrapolasen a María Pita los resultados de las europeas, los populares rozarían la mayoría absoluta, los socialistas perderían dos concejales y el BNG obtendría un edil más.

En concreto, de celebrarse unas elecciones municipales hoy, y si los coruñeses votasen como el domingo, Miguel Lorenzo se quedaría a solo 1.474 votos de lograr los 14 concejales que serían suficientes para gobernar en solitario. Ayer, la euforia y la esperanza en las filas populares eran palpables.



El crecimiento del PP, no obstante, se debería más a una bajada de votos del PSOE que a su propio aumento, según los expertos consultados. El BNG, socio necesario para el PSOE, crece en referencia a las elecciones municipales, pero se desinfla en comparación con los últimos comicios autonómicos.

La extrapolación de los resultados del domingo en las europeas a unas municipales ofrecen el mismo resultado que la encuesta elaborada por Demosgal para El Ideal Gallego a principios de mes. Como reflejaba este sondeo, la tendencia de voto hacia el Partido Popular se está extendiendo por toda la ciudad. Los populares ganaban en los distritos 1 y 3, es decir, Ciudad Vieja y Ensanche. Los socialistas, por su parte, mantenían como su fortín los distritos 4 y 6, correspondientes con Os Mallos-Sagrada Familia y Agra do Orzán. La batalla se jugaba en el resto de distritos.



Pese a que el PSOE consiguió imponerse este domingo en 59 mesas electorales, no ganó en ningún distrito. Los expertos consideran que el partido del Gobierno local debería valorar “seriamente” la pérdida de confianza, en especial en los clásicos feudos socialistas ya mencionados. Si bien los resultados no son extrapolables entre procesos electorales, desde Demosgal señalan que los datos tienen mucho más peso cuando no existe ningún alcalde/alcaldesa ni ningún portavoz de la oposición con una valoración destacable.



En estos casos, la tendencia de voto obedece a las propias siglas y al estado de la política nacional. Es necesario recordar que en la citada encuesta los tres candidatos no lograban aprobar. La caída que sufre Inés Rey se compensa, sin embargo, con el alto nivel de conocimiento entre el público: más de nueve de cada diez coruñeses conocen a su alcaldesa. Sus rivales, por el contrario, tienen un largo camino que recorrer en este sentido.