Extinguen un incendio en el narcopiso okupado de la avenida de Oza

Los bomberos acudieron a las once de la noche de ayer al número 41 de la avenida de Oza, donde se había declarado un incendio. Se trata de un edificio okupado, que aloja en su bajo el restaurante Casa Saqués. Los Bomberos localizaron el incendio en el segundo piso, donde presuntamente se trafica con drogas, según los vecinos. En ese momento, no había nadie, y los Bomberos consiguieron extinguir el incendio sin muchos problemas, puesto que no tuvo tiempo a extenderse. En los pisos superiores había más okupas, y el cuarto estaba cerrado con un candado de bicicleta. Sin embargo, hasta donde pudieron investigar, no encontraron a nadie afectado por el humo.

Tras ventilar el edificio, se marcharon. Como había no uno, si no dos focos de incendio, este podría haber sido provocado. No hay que olvidar que pesar sobre el edificio una orden de desalojo que se haría efectiva el 31 de este mes, por lo que podría tratarse de una venganza de los traficantes, molestos porque se les vaya a privar de la base desde donde llevar a cabo su 'negocio'