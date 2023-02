La exposición 'IA: More than human' cerró en España con más de 20.000 visitantes

La exposición 'IA: More than human' cerró su única presencia prevista en España con más de 20.000 visitantes que participaron en esta experiencia inmersiva e interactiva sobre los secretos de la inteligencia artificial.

Fueron más de 190 personas al día las que acudieron desde el 5 de septiembre hasta este domingo a esta muestra, que contó con cerca de 5.000 escolares, informa Afundación en un comunicado.

'AI: More than human' estuvo organizada en cuatro secciones: 'The Dream of AI', la historia de las distintas civilizaciones y su relación con la creación de vida artificial; 'Mind Machines', un recorrido histórico desde las primeras máquinas calculadoras hasta la actualidad; 'Data Worlds', en la que se planteará la vertiente ética de la aplicación de la IA; y 'Endless Evolution', una sección que explora el campo de la vida artificial (A-life) y cómo aplicarla a la evolución humana.

Propuso un recorrido por el origen, los retos y las oportunidades que la inteligencia artificial plantea al ser humano, desde el sintoísmo japonés y los primeros experimentos de Ada Lovelace y Charles Babbage en el campo de la informática, hasta los grandes desarrollos realizados desde la década de 1940 hasta la actualidad.

Fue creada por el Barbican Centre de Londres y coproducida por el Forum Groningen de Países Bajos antes de su estreno de hoy en A Coruña, la única presencia prevista para España en ese momento, tras su paso en Europa solo por Reino Unido y Países Bajos.