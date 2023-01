El exministro Jordi Sevilla alaba el carácter internacional de A Coruña

Un almuerzo-coloquio celebrado en Nordés Club Empresarial entre autoridades y representantes del tejido económico de la ciudad permitió al economista y exministro de Administraciones Públicas exponer el por qué y la razón de ser de su reciente obra ‘No estamos tan mal’. Sin embargo, el expolítico socialista también se refirió a la ciudad que ayer escuchó de primera manos sus disertaciones sobre la realidad de A Coruña y el futuro que se abre con la llegada de Aesia. “Aesia, por la que también apostaba Alicante (en referencia a su origen levantino), va a ser un foco de atracción importante, de actividad no solamente local, sino también internacional y europea”, apuntó el exministro.



Para Sevilla, A Coruña da pasos al frente en lo que a repercusión internacional y habló del optimismo derivado de la correcta gestión de los fondos Next Generation. “Si es un optimismo que se traduce en hechos, como es el caso de la Agencia Española de Inteligencia Artificial, es en parte ayudar a que lo local sea un poco menos local, a internacionalizar lo local”, recordó.



Por otra parte, buena parte de los asistentes al acto, más de 60, había coincidido en la jornada previa al apoyar el turismo MICE, en la gala de la Noche de Embajadores. Jordi Sevilla no es ajeno al salto cualitativo que ha aportado y está aportando a A Coruña en el mapa nacional e internacional. “El turismo de congresos en Madrid o Barcelona está dando un buen resultado, no solamente en términos económicos, sino también colocar a la ciudad, como es el caso de A Coruña, en el panorama internacional. Si eso se traduce en hechos, no es simplemente una declaración, es muy positivo”, advirtió.

Después de alabar y reivindicar el papel de la ciudad, Sevilla procedió a la charla-coloquio con representantes políticos y del sector económico.