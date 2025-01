El éxito de A Coruña: un brindis por su cultura de vivir

El 2024 fue un año de éxitos para A Coruña y su cultura de vivir. De hecho, este fue el lema usado por el Concello en el sector del turismo y bajo el que se celebraron grandes conciertos, exposiciones de renombre, numerosos festivales, propuestas gastronómicas y eventos culturales que posicionaron a la ciudad herculina como destino turístico a nivel estatal.



El comienzo del 2024, con el anuncio en FITUR de Xoel López y Vetusta Morla como primeras confirmaciones para el Festival Noroeste Estrella Galicia, fue el aperitivo de un año lleno de expectativas y objetivos cumplidos. “El buen coruñés no solo sabe vivir, sino que además lo disfruta y sabe cómo invitar a hacerlo”, destacaba la alcaldesa Inés Rey en Madrid.



Así, la cultura de vivir de A Coruña comenzó su recorrido con una agenda llena de acontecimientos. En el ámbito musical destacaron Bryan Adams, Maná, Rod Stewart, Bad Gyal, Juan Luis Guerra, Los Tigres del Norte, Estopa o Queens of the Stone Age entre otros. Aunque, sin duda, A Coruña se coronó este pasado año como la ciudad gallega de los grandes festivales con el Morriña Fest, el Atlantic Pride, el Recorda Fest, Coruña Sounds, la Wake Up Festival, Noites do Porto o “la joya de la corona”, que es el Festival Noroeste Estrella Galicia.



Eventos musicales que casi fueron un aperitivo si tenemos en cuenta la gran cantidad de artistas confirmados para este 2025, entre ellos Lenny Kravitz (10 de abril), Alanis Morissette (9 de julio), Lionel Richie (31 de julio), Joaquín Sabina (18 y 20 de septiembre), Quevedo (26 y 27 de septiembre) o Duki (12 de octubre).



Pero no solo de música vive A Coruña. Y es que la ciudad se consolidó durante el 2024 como la urbe perfecta para acoger congresos, ferias y jornadas científicas o gastronómicas. De hecho, el Gobierno de Inés Rey viene apostando desde el 2019 por el fomento de este tipo de turismo, más conocido como turismo MICE.



En nuestra ciudad se celebraron una veintena de encuentros profesionales con una participación aproximada de 20.000 personas, destacando Ecosystems 2030, Mundos Digitales, el 34º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) o la 69º Congreso da Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). Eventos que eligieron A Coruña por sus excelentes instalaciones y conexiones, su riqueza patrimonial y, por supuesto, su gastronomía.



Y es que para nadie es un secreto que A Coruña es un referente a nivel culinario en todo el norte de España, siendo además su cocina atlántica uno de los ganchos turísticos más destacables de la ciudad.



Durante el 2024 se desarrollaron importantes eventos gastronómicos con el objetivo de dinamizar la economía local y de fomentar los productos de km0 desde una perspectiva sostenible. Lacónicas, las Jornadas Gastronómicas ‘A Coruña, ¡qué bonito’ o el Concurso de Tapas Picadillo (el más antiguo de Galicia) han sido algunas de las iniciativas gastronómicas que potenciaron el sector de la restauración y hostelero de la ciudad. Un sector que cada día es más fuerte gracias también a la mano de excelentes cocineros y cocineras. De hecho, A Coruña cuenta con un restaurante Estrella Michelín, tres con sello Bib Gourmand y siete con al menos un Sol Repsol, por ejemplo. Premios y reconocimientos que ponen de manifiesto la gran oferta gastronómica de la ciudad.



Una oferta que se suma a las propuestas lúdicas, de ocio o culturales programadas durante todo el año como el Ciclo Principal de Primavera e Outono, Poetas Din(v)ersos, el EMHU, el Festival RESIS, el (S8) Cinema, exposiciones de artistas locales o de aclamo internacional como las programadas por la Fundación MOP y muchas actividades más que refuerzan que los coruñeses y coruñesas viven la vida con pasión y orgullosos de lo suyo.