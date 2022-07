Éxito de afluencia en los primeros días de la nueva edición de la Feira das Marabillas

La Feira das Marabillas ha vivido ya dos intensas jornadas. Teniendo en cuenta que los dos primeros días han sido laborables, se prevé que el resultado de la feria sea muy positivo. Quienes no hayan podido pasarse por el mercado durante la semana, muy probablemente se animen estos días.



Desde el puesto La crepería, que se ubica en la plaza de Azcárraga, señalan que el tiempo está acompañando, con una temperatura que hace agradable el paseo. Allí se encuentra Miguel, que sirve crepes dulces y salados con una gran variedad y cuenta que ya son doce años los que la empresa lleva acudiendo a la feria. Sus responsables vienen de Jaén y cocinan los crepes al momento, asegurando una buena merienda.



Estos días la afluencia se ha notado sobre todo por la tarde, como explican desde el punto de venta de tickets para las atracciones ubicadas en María Pita. Hay disponibles hinchables, caballitos y tiro con arco, entre otras actividades. Cada viaje tiene un coste de tres euros.

Para los más golosos

También en María Pita, al lado de las atracciones, se ubican Ana y Pepe con un puesto que satisface las necesidades de los más golosos. Se llama Chocolate Escufi y cuenta con un taller de deliciosas piruletas.

En total sus dueños pasarán dos meses en Galicia, visitando además otras ferias como las de O Burgo y Foz. Este año es la cuarta vez que acuden a la Feira das Marabillas.



Entre su oferta podemos encontrar cosas tan originales como pulpo o sushi de chocolate. La fábrica de chocolate de Charlie no tiene nada que envidiarle.



Ayer desde primera hora ya se notaba la buena acogida del mercado. Marián y su hijo Juanma disfrutaron de un paseo por los puestos, durante el que adquirieron algunos artículos y pudieron ver distintas representaciones y bailes.



Destacaron los puestos de María Pita, donde se concentran la gran mayoría de negocios de artesanía. También les ha gustado que se haya extendido el espacio de la feria, para que se pueda caminar mejor por la feria evitando aglomeraciones.

La magia de los momentos

La vida está llena de primeras veces y la ilusión no solo se encuentra en los mundos de fantasía recreados estos días en las calles. La magia más importante es la del día a día, los pequeños momentos. Eire, de 5 años, disfrutaba ayer de los caballitos de María Pita ante la atenta mirada de su madre, que nos explicaba que, debido a su corta edad, probablemente esta será la primera feria medieval que pueda recordar.

Pero quienes han acudido más veces también repiten, porque la Feira das Marabillas es capaz de sorprender cada año y deja a más de uno con la boca abierta. De ello se encargan los músicos y artistas que llenan de alegría la ciudad dando lo mejor de ellos mismos.



En la feria medieval todo es posible. Los árboles caminan y abrazan a los transeúntes, los dragones cobran vida y algunos especialistas desafían lo convencional.



A Coruña, un lugar tan marcado por la leyenda, con Hércules como referente mitológico, es el escenario perfecto para la celebración. Galicia, ‘terra meiga’, guarda una estrecha relación con la simbología que se puede encontrar estos días en los puestos en forma de amuleto. En la calle que sube a la plaza de Azcárraga podemos encontrar llaveros de la Torre de Hércules que dan una visión moderna del faro romano, que se encuentran en tonos tradicionales o en colores neón, para los más atrevidos. También pueden adquirirse cuadros en 3D.



En la parte alta de la calle paralela a Azcárraga se ubica Francisco Martín, un artesano que trabaja con polvo de mármol y realiza figuras realistas de gatos y especialmente de todo tipo de razas de perro. Su negocio se llama Figuras Laura, en honor a su hija. El artista llega de Málaga y lleva muchos años acudiendo a la feria. Quizá los visitantes encuentren en las figuras parecido con sus mascotas.



En este sentido, quienes deseen mimar a sus amigos caninos pueden encontrar en María Pita un puesto de collares para perros. Porque esta feria es, en el sentido más amplio del asunto, para todos.



La Feira das Marabillas siempre se ha caracterizado por la gran participación del público y la importancia de la interacción con las actuaciones. En María Pita los espectadores son a menudo sorprendidos y llamados a salir a escena, convirtiéndose en actores improvisados y divirtiendo a los miembros de la familia que les acompañan.

El ecuador de la feria

Todavía quedan tres jornadas completas para disfrutar de los espectáculos y adquirir productos que difícilmente se pueden encontrar en las tiendas habituales. Hoy, en María Pita, habrá actuación de la elfa Karya y el duende Feldry a las 12.30 horas y a las 18.15 horas.



Continúa disponible el árbol sabio Ashdrok, que cuenta historias a las 13.30 horas y a las 19.00 horas. Media hora después se celebrará una cita con los títeres de Teatro Infinito, con ‘Magos no teu xardín’. No faltarán los pasacalles y la animación musical. Las actuaciones corren a cargo de Upsala con ‘Notas prohibidas’, Gaeloc con ‘Sones máxicas’, treefolk con ‘Aires de Al-Ándalus’, Tartaruga Teatro con ‘O carro dos matasanos’ o Human no limits con ‘Maléfico’ y ‘Bestiario’. A las 23.30 horas destaca ‘Phyros’, dios del fuego.



El domingo destaca el pasacalles especial hasta la plaza de María Pita ‘A gaiola do orco’ a partir de las 12.30 horas. A esa misma hora tendrá lugar el show de circo ‘O aro máxico’. Teatro Infinito representará en esta víspera de festivo ‘A bailarina e o dragón’ a las 13.45 horas y ‘O Gato Garabato’ a las 20.00 horas. Habrá una nueva ocasión de disfrutar del árbol cuentacuentos y del show de la elfa Karya y el duende Feldry. A las 20.15 horas de la tarde, en Puerta Real, actuará Upsala. Por la noche, a las 23.30 horas, se celebrará el ritual vikingo ‘Ragnarok’.



El recuncho de las pícaras, un espacio lúdico infantil, es una de las actividades estrella de la feria, con talleres y demostraciones, atracciones, juegos, títeres, shows de circo, camas elásticas y tiro con arco.



El Archivo del Reino de Galicia acoge una exposición paralela a los actos programados, con el nombre de ‘Envíame una postal’, con negativos de García Garrabella. Está abierta durante el fin de semana de 11.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 horas a 20.00 horas. El lunes estará disponible solo en horario de mañana.

Se trata de una muestra fotográfica que hace un recorrido por distintas localidades de las provincias de A Coruña y Lugo, tanto de los núcleos urbanos como de los monumentos y obras artísticas más destacadas. La exposición incluye imágenes de la ciudad.



El lunes, como cierre, la compañía de teatro Noite Bohemia representará en la Colegiata de Santa María ‘La casa de Bernarda Alba’, de Federico García Lorca, que tendrá una duración de 75 minutos.



Muchas personas de A Coruña y otras partes de Galicia, así como turistas, aprovecharán el fin de semana para dejarse sorprender por la Feira das Marabillas.