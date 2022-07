Estrella Galicia premia la naturaleza inconformista de los asistentes al Morriña Fest

Estrella Galicia se ha propuesto llevar su compromiso a todos los eventos en los que participa de forma que todas y cada una de sus citas estivales puedan generar un impacto positivo en su entorno. La marca cervecera llevará este fin de semana al Morriña Fest que tendrá lugar en el estadio de Riazor su iniciativa New Life para incentivar al público en esta misión y reconocer a aquellos que muestren mayor adhesión a este propósito. Una bici eléctrica Velca, una guitarra. Entradas a MEGA o packs de estrella Galicia estarán entre los premios que podrán conseguir los asistentes al festival.

De la mano de We Sustainability busca reducir los residuos y dar una segunda vida a los de eventos que ahora se convierten en parte del mobiliario del festival y de otras citas que se celebrarán en las próximas semanas.

En este sentido, Oscar Vales, responsable de We Sustainability señala que "Estrella Galicia y WE Sustainability seguirán reforzando su compromiso y responsabilidad en Morriña Fest y de cara a años futuros de dar trazabilidad en los festivales y eventos cuantificando, separando y limpiando los residuos con el objetivo y reto de reducir la huella de carbono y reciclar transformando éstos con una segunda vida en mesas y mobiliario para los eventos. Estaremos en Morriña Fest con el compromiso de analizar y darle trazabilidad al evento y con el reto de reducir a la mitad año a año caminando hacia el zero waste”

Desde la compañía hablan de concienciar a través de la acción. La naturaleza inconformista de Estrella Galicia de la mano de WE Sustainability es concienciar a lo largo del año a través de limpiezas de playas, talleres de activismo medioambiental, charlas y, sobre todo, a través de eventos deportivos y musicales donde el público es amplio y la divulgación y concienciación “in situ” son claves de cara al futuro en la Regeneración.

Que el público disfrute al máximo de la música y de la experiencia de un gran festival es sin duda uno de los grandes objetivos de Estrella Galicia. Pero también que los y las festivaleras sean conscientes de cómo, a través de pequeños gestos, cualquiera puede ayudar a generar un impacto positivo tanto en el planeta como en las personas.