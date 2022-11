Luis Blanco Gómez | “Estoy encantado de recibir la medalla”

Luis Blanco Gómez, director del Museo del Ferrocarril de Galicia y secretario del patronato de la Fundación de los Ferrocarriles de Galicia, recibió ayer la XXVI Medalla de Oro General Sir John Moore por parte de la asociación The Royal Green Jackets.

¿Cómo valora esta medalla?

La verdad es que es un gran honor, habida cuenta de que los anteriores galardonados tienen una categoría muy superior a la mía y eso me agrada. Con los responsables de la asociación he colaborado mucho, tanto ellos como nosotros defendemos el patrimonio cultural de todo tipo y entiendo que ese es el motivo de que se hayan fijado en mí. Estoy encantado de recibir la medalla.

En un reconocimiento de largo recorrido...

Llevamos ya muchos años en esto y aunque mi profesión es otra, esto es una ilusión grande que tenemos por defender el patrimonio. La trayectoria es larga porque en mi caso lo que es la parte museística del material histórico ferroviario es muy compleja, es difícil y se depende de ayudas sobre todo de instituciones y hay que reconocer que poco a poco esto se va arraigando. España no se distingue, como otros países también de nuestro entorno, en la preservación del patrimonio industrial pero especialmente del ferroviario, porque ocupa mucho espacio, las infraestructuras van desapareciendo... y hemos conseguido salvar tanto materiales como edificios de gran importancia histórica.

¿Es importante la existencia de asociaciones históricas como The Royal Green Jackets?

No solo importante, es imprescindible. Por lo que yo conozco es uno de los entes principales en material, vehículos y en patrimonio de todo tipo. Y nosotros en Monforte aprovechamos y nos favorecimos de unas instalaciones que son un auténtico privilegio del patrimonio y hemos conseguido poco a poco.

Dirige el museo del ferrocarril de Galicia, ¿cómo se puso en marcha?

Un poco lo que decía, mi profesión no tiene nada que ver porque todo el mundo que me ve y no me conoce piensa que soy ferroviario y nada de eso. Pero esta pasión nace desde dentro, desde muy niño, eso es lo que hace que pueda avanzar. Lo que ayudó es que yo estaba en un momento oportuno, un momento clave, por mi relación con la Xunta de Galicia y exponiéndoles el plan lo han entendido y han echado una mano importantísima. Si tengo que poner un nombre, tengo que poner de relieve la figura de don Manuel Fraga Iribarne, que siempre entendió el patrimonio histórico que tenía Galicia en el aspecto ferroviario.

¿Qué se puede encontrar en el museo?

Tenemos tracción a vapor, locomotora eléctrica y locomotora diésel, todas en perfecto estado de funcionamiento, entre otros materiales. Tenemos la gran satisfacción de que en la comarca despierta un interés enorme.

Premian su contribución a la difusión de la historia y es además periodista, ¿siempre le ha interesado la historia?

Como periodista de radio y estudioso del ferrocarril y experto, me asignaban los temas relacionados con este mundo. Esta pasión me viene desde pequeño y la veo hoy en día en los niños que visitan el museo.