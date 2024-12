Estos son los autobuses de A Coruña y su área afectados por la huelga del 5 de diciembre

La huelga de autobuses de este jueves, 5 de diciembre, volverá a dejar a decenas de autobuses sin circular en A Coruña y su área metropolitana. Aunque de nuevo se establecen servicios mínimos, habrá rutas que se quedarán sin operar.

De esta manera, Alsa ha hecho públicos las nueve rutas que no funcionarán con salida y destino en la ciudad coruñesa. Entre A Coruña y Madrid se quedará parado el autobús de las 06.40, mientras que en el recorrido de vuelta lo hará el de las 16.45. En la ruta que sale de París y llega a la ciudad no circulará el de las 06.40, mientras que entre Gijón y A Coruña parará el de las 09.30 horas y en el de vuelta no lo hará el de las 17.00. También estará afectada la ruta Oviedo - A Coruña, en la que no funcionará el de las 10.00 y en la vuelta, el de las 17.00. Con destino a Ponferrada no saldrá el autobús de las 06.40, mientras que en la vuelta a la ciudad se quedará en tierra el de las 23.00.

En lo que se refiere al transporte metropolitano en el área de A Coruña, Alsa Calpita ha publicado cuáles serán las líneas que sí circularán como servicios mínimos durante toda la jornada del 5 de diciembre.

También desde la empresa Monbus han establecido una serie de servicios mínimos, basándose en la orden de la Xunta, que circularán en las carreteras gallegas con llegada o salida en la ciudad de A Coruña.