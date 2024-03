Esther F. Carrodeguas | “A intención non é contar a vida de Fraga, senón a de entender o noso pasado”

Cuando coincidieron el décimo aniversario de la muerte de Manuel Fraga y el centenario de su nacimiento, surgió una “idea un pouco aloucada” para “repensar esta personaxe que tivera tanta importancia no noso pasado”, explica Esther F. Carrodeguas, autora y parte del elenco de ‘Iribarne’, que este viernes y sábado se representa en el Rosalía. Tras un viaje a Valencia, la “turistificación” de la zona, nacida de la época “na que Fraga fóra ministro”, les llevó a investigar un poco más sobre su biografía política para crear una pieza con la que abordar los pasados que han derivado en nuestro presente.



Así nació ‘Iribarne’ una obra sobre la que deja claro Carrodeguas un punto: “non ten, para nada, a intención de biopic”. “Non é unha escenificación, nin un texto de corte realista, non hai unha intención teatral realista, ninguén se parece a Manuel Fraga, nin sequera chamamos ao personaxe Manuel Fraga, senon que lle chamamos Iribarne continuamente, é como un alter ego dun personaxe real que se chama Manuel Fraga no noso pasado histórico”, apunta Carrodeguas. Y es que ‘Iribarne’ no ahonda en su vida privada, “non hai ese persegumiento da vida, senón só da política”, porque la intención “non foi a de contar a vida de Fraga, senón a de entender o noso pasado”.



A pesar de situarse en las antípodas de Fraga, Carrodeguas destaca el trabajo de investigación y para empatizar que hay en la obra. “De ningunha maneira podes abordar unha figura sen intentar entender as súas motivacións, aínda que ti teñas outras ideas; para min, o traballo de empatizar coa súa biografía e coas súas tomas de decisións políticas foi un traballo consciente que eu quixen desenvolver e penso que na obra se ve ese esforzo”, indica.



“Non só me serviu para entender a súa vida e a súa biografía política, senón tamén para entender o noso presente, que penso que é o máis interesante”, indica la autora, enumerando la Constitución, la política actual o el sistema de votos. “É moi interesante meterse nesa Transición, nesa época que nos configura no presente”.



Todo el trabajo para la creación le sirvió también para “entender que non é unha figura demasiado reivindicable”. “Ten moitísimas aristas”, asegura.

Investigación

El trabajo de investigación no se ciñó a su persona, sino que cuando comenzaron el proyecto, que anunciaron hace dos años, algo que no se acostumbra a hacer en el teatro, abrieron varios procesos para recibir recuerdos sobre el político vilalbés directamente de la gente. “Coñecer esta información, que non está nos libros, parecíanos moi interesante para un proxecto que falaba dunha persoa tan popular, que en Galicia case todo o mundo recorda velo, recorda telo tocado, que o viu nunha festa... hai un recordo moi palpable e parecíanos interesante que isto afectase tamén á obra”, explica.



El año pasado estrenaron en Madrid, con llenos todo un mes. Ahora, de gira, “estamos esgotando tamén”. “O recibimiento da peza está a ser moi bo”, apunta Carrodeguas.