Estas son las fiestas del fin de semana del 5 al 7 de julio en A Coruña y su área

Fiestas vecinales, patronales, gastronómicas y medievales se unen este primer fin de semana de julio para no dejar ni un minuto al aburrimiento en A Coruña, Culleredo, Betanzos, Aranga, Oza-Cesuras o Carral.

Fiestas de Monte Martelo en A Coruña

Las fiestas de Monte Martelo se celebrarán el 6 de julio en la calle Manuel Ferrol.

Los actos comenzarán a las 10.00 horas con la actividad 'Conoce Galicia Rollers'. A las 11 habrá una ruta por el Parque Ciudad y a las 12.30 la sesión vermú estará amenizada por la Torva Coruñesa y Javier Regueiro y el Mago Samuel Moreno. A las 14.00 será el momento de la churrascada y a las 17.00 volverá la música con la Orquesta Barahona y desde las 20.00 con la charanga Bicoia. A las 22.00 cerrará el DJ Martelo y la música en vivo de la Orquesta Barahona.

Fiestas de Santa Isabel en San Vicente de Fervenzas (Aranga)

Las fiestas de Santa Isabel empiezan el sábado 6 de julio a las 13.00 con la misa solemne, que irá seguida de sesión vermú a cargo del dúo Deluxe. Por la noche habrá gran verbena amenizada por el mismo grupo.

El domingo 7 habrá misa solemne a las 13.30 y, a continuación, sesión vermú con el dúo Energía.

Fiestas de Santa Isabel en Tabeaio (Carral)

Tabeaio inicia las fiestas de Santa Isabel el viernes 5 de julio con una verbena desde las 23.00 horas, que estará amenizada por la Disco Móvil CDC.

El sábado 6 a las 13.15 habrá misa solemne, seguida a las 14.30 de sesión vermú amenizada por el Dúo D'Vicio. A las 22.30 será el momento de la verbena con el Dúo D'Vicio y la orquesta Unión y Fuerza.

El domingo 7 empezará con dianas y alboradas desde las 09.00 con Os da Veira do Monte, para a las 13.15 continuar con la misa solemne y a las 14.30 con la sesión vermú amenizada por el Dúo Matices.

El lunes 8 se cierran los festejos con la gran churrascada a partir de las 20.00 y la verbena desde las 22.45 con el grupo Bomba y Los Satélites.

Festa do Polo Pedrosiano en Orro

Orro, en Culleredo, celebra el sábado 6 de julio su Festa do Polo Pedrosiano, que comenzará a las 19.00 con la puesta de los pollos al fuego, que se podrán degustar desde las 21.00 horas. El menú estará compuesto por pollo picantón, patatas en cachelos y pimientos de Padrón, además bebida, pan y café, todo ello por 12 euros la ración. A las 22.30 empezará la verbena con el Dúo Miami. Además, durante la fiesta colaborarán con una recogida de alimentos para el Banco de Alimentos Rías Altas.

Romería del Rocío en Oza-Cesuras

Oza-Cesuras celebra el domingo 7 de julio su Romería del Rocío, que se iniciará a las 09.10 con el rezo del Santo Rosario en la parada de taxis de Oza. A las 09.30 será la salida en dirección al sanatorio de Cesuras (aproximadamente a 4,3 kilómetros).

A las 12.00 está previsto el rezo del Ángelus, bautizo de los romeros y salida en dirección As Capillas (unos cuatro kilómetros).

A las 14.00, a la llegada a As Capillas, habrá una misa rociera, seguida a las 15.00 de una comida campestre organizada por cada grupo asistente. A las 19.00 se procederá ala procesión y recogida de la Virgen del Rocío para su ermita.

Habrá cantina y comida (churrasco y paella) a cargo de la Asociación As Capillas.

Festival do Pasatempo en Betanzos

Betanzos celebra su Festival do Pasatempo con dos días de conciertos en el parque.

El primero será el viernes 5 de julio con Andrés Suárez y Paula Mattheus sobre el escenario desde las 21.00 horas.

Al día siguiente, también desde las 21.00 horas, tocarán Bustamante y Sabela.

Burgo Jazz

El Burgo Jazz se abre este viernes, 5 de julio, con la actuación a las 20.30 de Academy Quintet, del Conservatorio de Culleredo, seguida a las 21.00 por Cris Regueiro Trío.

El sábado 6 a las 20.30 será el turno de GDJAZZ5TET y de Cuarteto Emigrante a las 21.50.

El domingo 7 tocarán a las 20.30 Pablo Sanmamed Trio y Benxamín Otero, mientras que a las 21.50 le toca el turno a Gabi Triana Quintet.

El lunes 8 se completa el festival de jazz con el concierto a las 21.00 de Baptiste Bailly Trio.

Todas las actuaciones serán en el aula da Natureza Juan Lembeye del jardín botánico de la Ría de O Burgo.

Mercado Templario en O Burgo

El Paseo Marítimo de O Burgo acogerá entre el jueves 4 de julio y el domingo 7 el Mercado Templario, con el que Culleredo regresa, aunque solo sea unos días, a la época medieval.

Actividades, espectáculos y música darán forma a la primera de muchas recreaciones históricas que se podrán ver durante el verano en el área coruñesa. Habrá también espacio abierto de juegos infantiles, talleres y atracciones ecológicas, abiertos durante todos los días del evento.



Pasacalles, espectáculos de fuego, trapecistas, batucadas, humor, y personajes como zancudos, seres mitológicos, o bufones, entre otras muchas propuestas, se unirán a los puestos de artesanía y gastronomía que estarán abiertos todo el día.

Esta es la programación completa del Mercado Templario de O Burgo do Faro:



Jueves, 4 de julio

17.00 Vuelve la época templaria. Abre el mercado.

18.00 Ritmo en las calles con Os Brinqueiros

20.30 Inauguración oficial

21.45 Froilán de todos os trasgos celebra su llegada con la música de Os Brinqueiros y A trupete do Luisete

22.00 Maktub, espectáculo de fuego

22.30 Rituales con Faustus, dios de los campos y los bosques, con Artimaña

Viernes, 5 de julio

11.00 Despierta el mercado

11.30 Os Brinqueiros pasean junto a Froilán de todos os trasgos, con La trupete de Luisete

11.45 O bufón e a dama de ás máxicas, con Maktub

12.00 Morazimer o vello e sabio druída, con Artimaña

12.30 Rituales de percusión

13.00 O amolado de non me dan, con O cómico da lengua

13.30 Pasacalles de Os Brinqueiros

13.45 Don Emérito dos bosques, con A trupete de Luisete

14.00 Baom, o pastor das árbores, con Artimaña

14.15 Alzando o voo, espectáculo de trapecio de Maktub

14.30 Ao son de tambores con Rituals

15.00 A hora do bo yantar

17.00 Música en director de Treefolk

17.30 Gánduld, visítanos o peregrino, con A trupete de Luisete

17.45 Os Brinqueiros con Sargantanas, as faunas máxicas

18.00 Rituals de percusión

18.15 Gypsimedieval con Maktub

18.30 Leproso e a súa rata, con Artimaña

18.45 Melodías doutros tempos, con Gálata

19.00 A casa do ratiño Pérez, cuentacuentos

19.15 Ao son das gaitas, con Treefolk

19.30 Froilán de todos os trasgos, con A trupete do Luisete

19.45 Música de rúa con Os Brinqueiros

20.00 Rituals

20.15 Cultivando soños, de Maktub

20.30 Música folk y Sargantanas, as faunas máxicas, con Gálata

20.45 O Buhonero, con Artimaña

21.00 Concierto itinerante de Treefolk

21.30 Os Briqueiros - A sota de bastos, con A trupete do Luisete

22.00 Redoblan los tambores de Rituals

22.15 Espectáculo de fuego y trapecio circo, con Maktub

22.30 Lucha de elementos y pasacalles del fuego, con Gálata & Artimaña

Sábado, 6 de julio

11.00 Apertura del mercado

11.15 O titiritero e a marioneta danzarina, de Marktub

11.30 Sargantanas, as faunas máxicas atópanse con Don Emérito dos bosques pasea ao ritmo da música de Treefolk, con A trupete do Luisete

11.45 O Bufón, con Artimaña

12.00 Música doutros tempos, con Os Brinqueiros

12.15 O amolado de non me dan, con O cómico da lngua

12.30 Rituals de percusión

12.45 Alegres melodías invaden o mercado, con Gálata

13.00 A casa do ratiño Pérez, cuentacuentos

13.30 Pasacalles musical, con Treefolk

13.45 O buhonero, con Artimaña

14.00 Os Brinqueiros

14.15 Alzando o voo, espectáculo de trapecio de Maktub

14.30 Tambores de Rituals

15.00 Sargantanas ao ritmo das gaitas, con Gálata

17.00 O leproso e a súa rata escapáronse polo mercado, con Artimaña

17.15 Gándulf, o peregrino, con La trupete de Luisete

17.30 Sargantanas ao ritmo das gaitas, con Treefolk

17.45 Gypsimedieval, con Maktub

18.00 Pasacalles musical con Os Brinqueiros

18.30 Alegres mediodías invaden o mercado, con Gálata

18.45 Redoblan los tambores de Rituals

19.00 A casa do ratiño Pérez, cuentacuentos

19.15 Cultivando sueños, con Maktub

19.30 Alegres melodías invaden o mercado, con Treefolk

19.45 Baom, o pastor das árbores, con Artimaña

20.00 A sota de bastos baila con Os Brinqueiros, con A trupete de Luisete

20.15 Ao son das gaitas, con Gálata

20.30 Tambores de guerra, con Rituals

21.00 Ave Fénix, espectáculo de fuego y trapecio

21.30 Sargantanas, as faunas máxicas, ao ritmo das gaitas, con Treefolk

21.45 O Fraile Marcelino e a súa banda do século XII, con Gálata & La trupete de Luisete

22.00 Errantes, espectáculo itinerante de gran formato con fuego y pirotecnia

22.15 Concierto itinerante con Os Brinqueiros

22.30 Lucha de elementos, pasacalles de fuego con Rituals & Artimaña

Domingo, 7 de julio

11.00 Apertura del mercado

11.30 Sargantanas, as faunas máxicas, ao ritmo das gaitas, con Gálata

11.45 O titiritero e a marioneta danzarina, con Maktub

12.00 Treefolk pasea con Froilán de todos os trasgos, con A trupete do Luisete

12.15 Morazimer o vello e sabio druída, con Artimaña

12.30 Rituals de percusión

12.45 Música itinerante con Os Brinqueiros

13.00 A casa do ratiño Pérez, cuentacuentos

13.15 O slado, con O cómico da lengua

13.30 O Fraile Marcelino e a súa banda do século XII, con Gálata & La trupete de Luisete

13.45 Alzando o voo, espectáculo de trapecio de Maktub

14.00 Treefolk

14.15 O buhonero, con Artimaña

14.30 Rituals y as faunas máxicas, Sargantanas

15.00 Os Brinqueiros

17.00 Gálata, Gándulf e o peregrino, con A trupete de Luisete

17.30 Os Brinqueiros

17.45 Faustus, deus dos campos e os bosques, con Artimaña

18.00 A casa do ratiño Pérez, cuentacuentos

18.00 O bujón e a dama de ás máxicas, con Maktub

18.15 Música itinerante, con Treefolk

18.30 Rituals de percusión

19.00 O Fraile Marcelino e a súa banda do século XII, con Gálta & A trupete do Luisete

19.15 Sargantanas, as faunas máxicas, bailan ao ritmo das gaitas, con Os Brinqueiros

19.30 Cultivando soños, con Maktub

19.45 Faustus, deus dos campos e os bosques, con Artimaña

20.00 Concierto itinerante de Treefolk

20.15 Tambores de guerra con Rituals

20.30 Os Brinqueiros e a súa música doutros tempos

21.00 A sota de bastos despídese xunto a Gálata, con A trupete do Luisete

21.30 Rituals y as faunas máxicas, Sargantanas

21.45 Lucha de elementos y fuego itinerante con Treefolk & Artimañan

22.00 Cierre del mercado