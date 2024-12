Estafas informáticas, furtivismo y hurtos también vuelven por Navidad

Se acerca la Navidad, esa época de paz y fraternidad, pero también de consumismo: las calles se llenan de gente con bolsas de compras, la red, de internautas que adquieren artículos que luego no llegan o que no eran lo que parecían, mientras que a orillas del mar, los furtivos aprovechan la demanda de marisco en las comilonas familiares para hacerse de oro desafiando las frías aguas del Atlántico. Como señalan fuentes policiales, “la Navidad es también una época de delitos”.



Estas mismas fuentes apuntan que no se trata simplemente de que crezcan los hurtos sino que, más bien, se concentran en unos pocos días, lo que genera esa sensación de ‘ola’. Desde el sector de la seguridad privada también indican que muchos de los hurtos no llegan a denunciarse, porque se atrapa in fraganti al ladrón y se le obliga a devolver lo robado. A menudo, si no es reincidente, se le deja marchar.



Por otro lado, fuentes de la Policía Autonómica mantienen que no ha empezado todavía la campaña de marisqueo furtivo. Este año se concentrará en las peñas que rodean la península coruñesa, porque la ría sigue improductiva después de que el dragado finalizara a principios de año. Señalan que la presión policial debe ejercerse tanto sobre los furtivos (algunos de los cuales acumulan miles de euros en multas) como sobre los locales que compran un marisco que saben que es más barato porque es ilegal.



Lo mismo puede decirse de las falsificaciones que pueden comprarse a los manteros de la calle Real, por ejemplo. Fuentes de la Guardia Civil recuerdan que en relación a la comida, debe comprobarse que tenga la etiqueta de trazabilidad (es decir, cuál es el origen de la mercancía), no fiarse del precio muy barato. En relación a los juguetes, que aparezca en la etiqueta el marcado CE, que vengan las instrucciones en castellano, que aparezca quién es el importador. “Y en todos, todos los casos, siempre pedir factura”, añaden.



Pero también hay que mencionar las estafas informáticas, que se vuelven más comunes en el último trimestre del año, cuando se registran más de 500 denuncias por este motivo. Como siempre, las gangas deben ser el primer motivo para desconfiar.