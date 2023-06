MI ESPAÑA | Mi mes en A Coruña

Mi período en A Coruña duró un mes, y lamentablemente este período terminó, incluso muy rápidamente.

Pasé unos momentos maravillosos, fue una experiencia maravillosa y muy formativa, que me hizo crecer y madurar, y me dio la oportunidad de conocer a muchas personas, pero sobre todo, una cultura diferente de la mía.

Mi viaje en esta ciudad comenzó con muchas incertidumbres y temores, siendo mi primer viaje fuera de Italia, pero con el tiempo me sentí como en casa, gracias a las personas que conocí en este período que me hicieron sentir cómodo.

De A Coruña tendré un hermoso recuerdo y muy probablemente volveré.

De la ciudad recordaré las playas, la maravillosa Torre de Hércules y la deliciosa comida.

Tuve muchas experiencias aquí, pero la más importante fue, trabajar en el periódico Ideal Gallego; lugar muy interesante, tuve la oportunidad de estar con personas muy amables y confiables, que inmediatamente me recibieron con entusiasmo.

Mi trabajo se basaba en escribir artículos que luego se publicaron, lo que me entusiasmó mucho; además de eso, el periódico Ideal Gallego me hizo tener experiencias únicas, como entrevistar personas o asistir a una conferencia de prensa real, fue una experiencia maravillosa e interesante, que me dio la oportunidad de ver en detalle el trabajo del periodista.

Doy las gracias al proyecto Erasmus y a los chicos del periódico Ideal Gallego por la ocasión que me han brindado y por haberme dado esta maravillosa experiencia que siempre recordaré.

Gracias A Coruña por todo.