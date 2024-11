Los escolares del Concepción Arenal, en A Coruña, redactan el Código de Circulación del futuro

Compromisos de hoy para un futuro más seguro. Los alumnos de sexto de Primaria del CEIP Concepción Arenal no quisieron dejar pasar la oportunidad de poner su granito de arena en el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Violencia Viaria para manifestar sus deseos en materia de seguridad vial. Miembros de Stop Accidentes visitaron el centro este jueves para realizar una actividad con los escolares del centro. El objetivo: recoger mensajes, valores y compromisos para evitar que la carretera siga cobrándose vidas.



“Me comprometo a que los coches no pasen los semáforos en verde para peatones. Convivencia”; “Debemos respectar os peóns e condutores tamén todos temos que respetar as sinais”; “Me comprometo a respetar las normas de tráfico y a las personas que comparten el espacio conmigo”; o “Comprométome a camiñar máis e tamén moverme en bicicleta aos sitios e a non coller moito o coche”. Estos son algunos de los mensajes que decoraron un panel expuesto en la rotonda de Movilidad, en la estación de autobuses, para conmemorar el acto institucional por el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Violencia Viaria. La concejala de Movilidad, Noemí Díaz, y la presidenta de Stop Accidentes, Jeanne Picard, aplaudieron la iniciativa, llena de color y conciencia. Estos mensajes, además, tendrán una segunda vida: serán devueltos al colegio, donde su director quiere hacer un mural con todos ellos.

Algunos de los mensajes de los escolares



Mientras los mayores son, en muchas ocasiones, reticentes a los cambios en materia de movilidad, los pequeños tienen claro que el futuro pasa por la convivencia entre coche y peatones. La movilidad sostenible, por lo tanto, es un mantra que se repite en sus compromisos e incluso tratan de inculcarlo a los mayores: “Me comprometo a mandar ir a traballar en autobús aos meus pais”. Desde luego, en sus casas pueden estar orgullosos de los valores que demuestran.