Entran a robar en dos locales comerciales del barrio de Os Mallos y se llevan 300 euros

Dos establecimientos comerciales de Os Mallos amanecieron ayer con las puertas forzadas tras haber sido escenario de los últimos actos delictivos en el barrio. Se trata de una pescadería en la calle de Diego Delicado y una carnicería en la avenida dos Mallos, que ayer al mediodía ya tenían las puertas dañadas arregladas.



En el primer local, la persona que forzó la cerradura no pudo llevarse nada de su interior, y en el segundo, en cambio, robó un total de 300 euros que había en la caja para cambios en metálico. Los vecinos sospechan que, debido a la cercanía de estos dos comercios, el vándalo se tratase de la misma persona.



“La cosa estaba tranquila en el barrio últimamente y es una pena, pero esto ha tenido que ser cosa de unos críos porque no se llevaron mercancía, que tenían un montón, ni nada especial”, asegura el presidente de Distrito Mallos, José Salgado, quien destaca que, desde hace semanas, la presencia policial en la zona ha aumentado y se puede percibir en las calles.



Sobre la situación en el barrio vecino, la Sagrada Familia, la alcaldesa, Inés Rey, agradeció ayer en su participación en un programa de radio local la intervención policial contra un narcopiso.



Hace unas semanas, la regidora hizo un llamamiento a la Delegación para que se reforzase la presencia policial en la ciudad y, tras esta actuación, dijo que cree que ha sido respondido. Se trata de un edificio situado en la calle San Lucas y sobre el que vecinos de la zona habían denunciado la existencia de problemas, apuntando a la venta de drogas.



La orden judicial los obligó a salir del inmueble, aunque no hubo ningún detenido. Al respecto, las mismas fuentes confirmaron que se trasladó al acuartelamiento de Lonzas a uno de los que se encontraban en el piso para identificarlo al carecer de documentación.