Las entradas para ver a Lionel Richie en A Coruña estarán a la venta el 25 de octubre

La nueva edición de O Gozo Festival 2025 sumó este fin de semana los nombres de Alanis Morrissette y Lionel Richie a los conciertos del mes de julio de 2025 en A Coruña.

Lionel Richie actuará en la ciudad de A Coruña el 31 de julio dentro de su gira europea 'Say Hello to the hits', donde repasará sus grandes éxitos como 'All Night Long' o 'Say You Say Me', entre otros. Las entradas estarán a la venta a partir de 25 de octubre a las 10.00 horas en Livenation, Ticketmaster, El Corte Inglés y Ataquilla.

Por su parte, Alanis Morissette visitará A Coruña el 9 de julio.

Estos dos conciertos se suman a los ya anunciados en las últimas semanas para la próxima edición de O Gozo Festival, como lo de Franz Ferdinand el 15 de febrero y el de Lenny Kravitz próximo 10 de abril, ambos en A Coruña, o lo de Anastacia el 16 de marzo en Vigo.