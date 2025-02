Dos empresas de A Coruña logran internacionalizar sus productos y servicios con la ayuda del programa “Galicia Avanza”

El programa de aceleración para la internacionalización de pymes gallegas “Galicia Avanza” se iniciaba en 2022 impulsado por la Consellería de Economía e Industria -a través del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)- y el Parque Tecnológico de Galicia – Tecnópole -sociedad participada por la Xunta de Galicia-, entidad encargada de su gestión y coordinación. En la tercera edición del programa, que acaba de concluir, participaron 21 pymes innovadoras y/o de base tecnológica de toda la comunidad.



Durante los ocho meses de duración del programa, se trabajó en la salida al exterior de las empresas y también en la consolidación internacional de las que ya tenían experiencia en este campo, abriéndoles nuevos mercados o accediendo a nuevos segmentos de clientes. Se les ayudó a mejorar su estrategia comercial internacional, se avanzó en la protección de sus marcas y diseños industriales o intelectuales y en la detección de posibles colaboraciones con otras empresas. De las 21 pymes participantes en esta tercera edición, dos están instaladas en la ciudad de A Coruña.

The Campamento

Ropa infantil sostenible muy presente en el comprado asiático, en particular en Japón



The Campamento Kidswear es una empresa de ropa infantil que comercializa prendas dirigidas a niños y niñas desdes bebés hasta los 14 años. Se trata de ropa producida de manera responsable, elaborada en su mayoría con fibras orgánicas. Tanto los materiales que emplea como todos los procesos de producción se caracterizan por su sostenibilidad.

The Campamento



La firma está presente a través de tiendas multimarca o de las ventas online en más de 25 mercados internacionales, lo que representa el 96% de sus ventas. En la actualidad las suyas prendas se comercializan en 200 tiendas multimarca alrededor del mundo. Exporta en su marioría la Corea del Sur, Bélgica, Holanda, Japón y Estados Unidos. Y también llega la otros países como China o Italia.



Tralo su paso por el programa, la empresa logró reforzar la presencia de su marca de ropa para público infantil en el comprado asiático, en particular en Japón. También se trabajó en la traducción de su página web a varios idiomas y en su adaptación para permitir el pago con diferentes monedas. Además, con el objetivo de adaptar el producto a los requerimientos de los canales internacionales, se desarrolló un software para mejorar el etiquetado de las prendas.

Brownie

Empleo de la tecnología para crear y traducir contenidos a todos los idiomas



Brownie & Calaf (conocida comercialmente como Attesor) es una consultora de comunicación internacional especializada en acercar las empresas a nuevos países y culturas. Proporciona servicios de traducción a todos los idiomas con personal nativo y especializado en diferentes materias (médica, farmacéutica, financiera…); creación de contenidos en todos los idiomas; además de soluciones tecnológicas que abarcan desde lo uso del procesamiento del lenguaje natural para los controles de calidad hasta plataformas de interpretación en remoto para eventos multilingües o un servicio de atención telefónica multilingüe 24 horas.



Es una empresa innovadora que emplea tecnología puntera en lingüística computacional y en Inteligencia Artificial. Trabaja con compañías y grupos referentes en su sector, desde Inditex, el Real Madrid, la cadena de marketing internacional Ogilvy o traduciendo la documentación financiera internacional de Abanca.



La empresa ya comercializaba sus servicios en diferentes países. A través de “Galicia Avanza” logró ampliar o reforzar su presencia en el exterior, en particular en los Estados Unidos y Gran Bretaña. No futuro valorará también llegar al comprado francés, en especial la compañías farmacéuticas, biotecnológicas y de cosmética. No marco del programa se trabajó en la protección y registro de la marca nos sus mercados de interés. También se realizarou un estudio de mercado en los países de destino, así como un estudio de posicionamiento y un plan de ventas internacional.