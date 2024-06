Empiezan las rebajas de verano: “Ya hay ropa que se ha agotado”

Por fin ha llegado el buen tiempo a la ciudad y, con él, las clásicas rebajas del verano. Una ocasión que este jueves, primer día de rebajas, no han desaprovechado cientos de coruñeses e incluso de turistas, que paseaban con bolsas de diversas cadenas de moda o perfumería por las calles de la ciudad o por las grandes superficies, como El Corte Inglés o Marineda City.



Las ofertas del verano han cogido por sorpresa a más de uno, aunque sobre todo para bien. “La verdad es que no esperaba las rebajas, pero siempre son una ayuda”, señala Iker Pardo, un joven que ha realizado las compras acompañado de sus amigos. “No voy con un precio límite fijado, pero no tenía pensado gastar mucho porque estoy ahorrando para un viaje de verano. Me apetecía algún tipo de capricho y, de momento, me he comprado un bañador en Scalpers”, indica este mismo joven.



A pesar de no ser tan conocidas como las de enero, algunas personas ya tenían muy controladas estas rebajas. “Los descuentos realmente empezaron ayer en las páginas web de las tiendas”, explica Sandra García, otra compradora. “Había mirado unas sandalias en Stradivarius, pero no están disponibles. Ya hay ropa que se ha agotado”, manifiesta la joven, quien habitualmente realiza las compras de moda acompañada de su pareja. “Llevaba tiempo esperando las rebajas porque necesito ropa para irme de viaje. No he calculado cuánta quiero comprarme, pero he un puesto un límite de 150 euros aproximadamente”, apunta Sandra, quien está recorriendo todas las cadenas del grupo Inditex en busca del complemento ideal.



Las tiendas a pie de calle no son las únicas por las que la gente ha paseado con varias bolsas debajo del brazo. Los centros comerciales también han reproducido la misma situación. “Suelo ir a ellos porque hay sitio para aparcar. Vengo en coche a las rebajas porque no vivo en A Coruña”, expresa Ana Cruz, quien se enteró de estas a través de su hija. “Suelo comprar ropa y productos de perfumería. No tengo un techo de gasto, pero mi problema es que voy con la intención de ir a comprar a las rebajas y, al final, acabo llevándome cosas de nuevo colección que no están rebajadas. Acabo gastando mucho más de lo previsto”, lamenta esta compradora.



Pero las ventas en la tienda física no son las únicas que existen, pues también hay que tener en cuenta las compras online. Y es que, según informa Europa Press, este tipo de ventas crecerán durante las rebajas de este verano un 30%, con un gasto medio que alcanzará los 190 euros, lo que supone un 18% más que en el mismo periodo de 2023.