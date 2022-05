El embalse de Cecebre afronta la prealerta de sequía lleno hasta el 86,6% de su capacidad

La declaración de prealerta por sequía en la mayor parte de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa ha coincidido con la celebración de una jornada en la Facultad de Derecho organizada por la Cátedra Emalcsa en la que se debatió el impacto de la nueva Ley del ciclo integral de agua en los municipios gallegos. A la inauguración asistió la alcaldesa, Inés Rey, que expresó su preocupación por la amenaza de la sequía, a pesar de que el embalse de Cecebre está lleno al 86,6% de su capacidad.





“Creo que son preocupaciones compartidas, como el cambio climático. En Donosti, las ciudades del arco atlántico nos comprometimos a frenar el cambio climático, que es imparable, apostando por políticas basadas en la sostenibilidad”, señaló la alcaldesa. Rey recordó que, recientemente, se alcanzó la temperatura más alta registrada en un mes de mayo en A Coruña: “28 grados no es habitual, como esos cambios de estación donde parece que no hay transición. Pasamos de mucho frío a mucho calor y las alteraciones vienen todas provocadas por la huella humana y la política humana”. Sin embargo, la alcaldesa consideró que no hay que ser catastrofista: “Todavía estamos a tiempo”.





Sin cambios en las tarifas

La alcaldesa descartó cualquier cambio en las tarifas de Emalcsa para fomentar el ahorro del agua. “Neste momento non estamos con ese plantexamento”, declaró. Ella considera que la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña no solo presta un buen servicio a la ciudad, sino a toda el área metropolitana, donde residen más de 450.000 personas. Además, se apuesta por la digitalización e innovación. Por eso Emalcsa ofrece una cátedra con su nombre para fomentar la investigación en el tratamiento del agua. En cuatro años se han invertido diez millones. “Non dexa de ser un ben escaso e a súa xestión preocupa”, señaló.





En el acto también participaron el exalcalde y profesor de Derecho, Xulio Ferreiro; el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez. Esta última señaló la importancia de un bien escaso y esencial como el agua, y señaló la importancia de mejorar la calidad ríos como el Mero, que abastecen a A Coruña y de velar por las fugas de agua.