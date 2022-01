Emalcsa elaborará un mapa para potenciar los recursos energéticos del Ayuntamiento

La empresa municipal Emalcsa tendrá que elaborar un mapa de energías renovables para identificar en qué puntos de la ciudad se podrían instalar generadores de energía renovable. Esta decisión es fruto de un acuerdo entre el Gobierno municipal y la Marea Atlántica para la puesta en marcha de un operador energético municipal, que permita ofrecer a los coruñeses precios más competitivos en el recibo de la luz.



A día de hoy, la Casa del Agua es la única instalación municipal que cuenta con paneles solares, por ejemplo. Sin embargo, hay muchos edificios que serían susceptibles de acoger placas fotovoltaicas. En el caso de la depuradora de agua EDAR Bens, cuenta con una planta de biogás que sirve para alimentar vehículos, en un proyecto pionero. Más allá de estos ejemplos, no hay casos públicos de producción ecológica de energía. El mapa de energías estudiará todos los edificios y espacios públicos donde podrían instalarse generadores. No solo de energía solar, sino eólica o incluso hidráulica.



El portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage, señaló que: “O Goberno municipal ten o compromiso de apoiar e impulsar as enerxías limpas e alternativas, e tamén de contribuír a facilitar ás persoas con menos recursos o acceso a enerxía” Para María García, voceira da Marea Atlántica, “damos un paso moi relevante para que o concello gañe soberanía e cubra coa súa propia produción dunha enerxía verde, renovable e libre de CO2, achegada ao lugar onde se consume””.









Un año de plazo





Emalcsa tendrá un plazo de un año para finalizar el proyecto, mientras se trabaja en la puesta en marcha del operador energético municipal. En este sentido, y también en el marco de este acuerdo con la Marea, el Gobierno local creará una Oficina de Asesoramiento Energético para asistir a los coruñeses en cuestión de tarifas, subvenciones y ayudas, autoconsumo y protección de individuos en situación de vulnerabilidad, ademáis de organizar campañas informativas en los barrios.



Para este propósito, colaborará con la Oficina Municipal de Información al Consumo (OMIC). En todo caso, no está previsto que el operador energético municipal se ponga en marcha hasta finales de este año que acaba de empezar.