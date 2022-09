Elviña guarda un camino lleno de barreras hasta la oficina de valoraciones de discapacidad

El estado de la acera en la calle de Vicente Ferrer preocupa a los vecinos de Elviña, ya que se trata de un lugar de tránsito habitual y en el que muchos de ellos tienen que realizar gestiones administrativas relacionadas con la Xunta. Curiosamente, en la puerta del edificio en el que se realizan las gestiones, certificados y valoraciones de discapacidad, no solamente se puede hablar de barreras arquitectónicas, sino de una amenaza para la adecuada movilidad de personas con dificultades en ese sentido.



El presidente de la agrupación vecinal, Leandro García, se muestra preocupado por los testimonios que le llegan por parte de sus asociados. “La acera está levantada, y si no se arregla hay un gran peligro; me avisaron de que ha habido alguna que otra caída”, confiesa. No es la única tarea pendiente que reivindican los vecinos de Elviña, quienes consiguieron que la fuente caída en la plaza de Luis Seoane fuese retirada, que no reemplazada. Lo mismo sucede con la señal que advierte del paso de peatones y de la que solamente queda una base oxidada, tras la retirada de la original. “Lo único que nos queda es una base oxidada”, bromea el máximo representante de los vecinos.



Éxito en el centro cívico

El centro cívico del barrio de Elviña fue escenario el pasado lunes de un concierto que recuperó el programa de actividades y que hizo las delicias de las decenas de asistentes. El grupo Amigos del Acordeón de A Coruña, que recientemente se instaló en el barrio, dio a conocer a sus nuevos convecinos lo mejor de su repertorio.



Desde la agrupación vecinal, organizadora del evento, la satisfacción fue total y la intención es tener la oportunidad más a menudo de disponer del centro cívico para la realización de todo tipo de actividades culturales.