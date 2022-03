Eduardo Fonseca | “A raíz del confinamiento, se dispararon los casos de sarna en España”

Los casos de sarna se multiplicaron en España coincidiendo con la irrupción del covid-19. Un sorprendente incremento de contagios que trata de explicar Eduardo Fonseca Capdevila, jefe de Dermatología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.



¿Cuándo detectaron el repunte de casos de sarna en A Coruña?

Coincidiendo con el inicio de la crisis del coronavirus, con el confinamiento, detectamos un incremento llamativo de los casos de sarna, de tal manera que lo comentamos con la dirección asistencial y se envió una nota informativa a todos los médicos de Atención Primaria del área para que estuviesen alerta, sobre todo, porque es un diagnóstico que puede pasar desapercibido, y máximo en unas circunstancias como las del covid-19.



¿Ese aumento se mantiene desde entonces en toda España?

Desde entonces ha seguido habiendo una alta incidencia de casos de sarna y no solo aquí, sino que empezaron a comunicarse casos desde todas las comunidades, e incluso de otros países, y esa es la situación, actual, que existe un aumento significativo de casos de sarna en España.





¿Tienen claro cuál es el motivo de esta explosión de contagios?

Es obvio que han contribuido las circunstancias de una convivencia estrecha en grupos cerrados y las dificultades de acceso al sistema sanitario, pero también se ha planteado si, aparte de estos factores, como otro hecho implicado, habría una resistencia del parásito a los tratamientos habituales, pero esto no ha podido demostrarse en los estudios. Además, la sarna requiere un tratamiento simultáneo de todos los convivientes y es algo que no siempre se hace bien, y se sigue extendiendo.



¿Cómo actúa el “sarcoptes scabiei”, el ácaro que provoca la sarna?

Estos ácaros son de contagio humano exclusivamente, aunque existe la sarna del perro, del gato, de las cabras, las gallinas... Pero la sarna humana se contagia solo de persona a persona, a través de un contacto íntimo y más o meos prolongado, en el contexto de personas que conviven o que mantienen relaciones sexuales. El ácaro vive en el individuo, cava túneles en la epidermis, pone ahí sus huevos y se va reproduciendo.



¿Cuáles son los síntomas y cómo se debe actuar si se sospecha?

Los síntomas son fundamentalmente el picor, que se exacerba por las noches, y puede haber lesiones cutáneas, pero que son poco específicas. En caso de sospecha, se debe acudir al médico, y seguir el tratamiento, algo que deben hacer simultáneamente los convivientes o con los que se mantiene relaciones.



Hablan de contagios en probadores de tiendas... ¿Es eso posible?

Es posible contagiarse al intercambiar ropa pero el probador en sí no tiene ningún fundamento.