Eduardo Caamaño | “Quería estrechar la relación de Hércules con España”

Después de doce años escribiendo biografías, como la de Agatha Christie, la del Barón Rojo o la de Alan Poe, y tras ver trabajos como el que había hecho Madeline Miller con los personajes de Aquiles y de Circe, Eduardo Caamaño vio la oportunidad de seguir cultivando el género y hacerlo con un personaje similar. “¿Por qué Hércules? porque es uno de los personajes de la mitología más importantes”, asegura el propio Caamaño, que presentó su nuevo libro, ‘Hércules. La biografía mitológica del hijo favorito de Zeus’, con el que ganó el premio Fernando Arenas Quintela 2024, en el Sporting Club Casino.



Una figura mitológica como la de Hércules no se podía resumir en un par de cientos de páginas, ni se podía ceñir solo a la mitología griega, por eso Caamaño trató de “que fuera más que una biografía, casi un tratado sobre Hércules”.



“La gente, básicamente, lo que conoce son los doce trabajos, pero eso para mí es un capítulo”, apunta, y añade que “yo he incluido a Sevilla, a Cádiz y a Barcelona, porque en las leyendas medievales se habla de que Hércules tuvo esta relación con España, y yo quería estrechar la relación que Hércules tiene con España”. “Hay muchísimo de Hércules que la gente no conoce y eso es lo bonito de las biografías, sacar a la luz cosas que la gente no sabe”.



Al hilo de esa relación con España, Caamaño recuerda la historia de los argonautas, pero desde la perspectiva de las leyendas medievales. Según estas, “la expedición de los argonautas eran nueve barcos”, de los cuales uno se perdió “y Hércules lo encontró en lo que hoy es Barcelona, según dicen estas leyendas, el nombre de Barcelona viene de ahí, porque se perdió la novena nave, que en latín sería la barca nona, estos enlaces son explicados en el libro, sería una anécdota, una curiosidad que investigar a fondo”, afirma.



Cuando se le otorgó el premio Arenas, se destacó su alto nivel de documentación. Caamaño lo refrenda: “Cuando decido escribir un libro, el primer año básicamente no escribo nada”. Y es que lo dedica a recopilar información. Tras doce años de escribir biografías, “ya tengo mis canales de contacto con bibliotecas y archivos que me van mandando documentos”. Para ‘Hércules’, buena parte de ese primer paso consistió en leer a autores griegos clásicos, algo que puede llegar a ser pesado, por lo que su obra también buscaba otra idea: “Adaptar estas historias griegas tan antiguas y escritas de una forma tan, espesa, a una escritura, a una lectura amena, moderna”, explica.



Además, Caamaño ha querido aportar también su granito de arena a la comprensión y adaptación de la historia de Hércules. Por ese motivo, el autor destaca la inclusión de un apéndice.



En el mismo, completa los doce trabajos, localizándolos en sus emplazamientos reales de la actualidad. “En este apéndice yo indico dónde está Lerna, Nemea o dónde mató Hércules a Gerión, que no fue en Coruña, fue en Cádiz, aquí lo enterró, según la mitología griega, lo de Gerión en Coruña ya es medieval”, resume el escritor.