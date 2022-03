El edil de Urbanismo dimite tras la victoria de Inés Rey en la agrupación: “Fue la gota que colmó el vaso”

La dimisión del concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Movilidad, Juan Día z Villoslada, ha abierto una crisis en el Gobierno de Inés Rey, tal y como coinciden en señalar todos los grupos de la oposición. Villoslada llevaba tiempo distanciándose del núcleo duro del Gobierno local, algunas de cuyas decisiones no aprobaba, y la victoria de Inés Rey en las elecciones a Secretaria General de la Agrupación Socialista de A Coruña le decidió. “Llevaba tiempo meditándolo, pero esta fue la gota que colmó el vaso”, según sus propias palabras.



Por su parte, la alcaldesa, Inés Rey, se limitó a agradecer “infinitamente” el trabajo de Villosalda y aseguró que no hay tal crisis de Gobierno aunque se negó a entrar a valora los motivos por los que el edil ha decidido renunciar al cargo o quien podrá sustituirlo, aunque el director del área de Urbanismo, Fran Díaz, es el la opción más probable. De momento, va a asumir en su persona todas las competencias.





La oposición coincide en opinar que su marcha desata una nueva crisis en el Gobierno local





Villoslada, que fue de número 4 en la candidatura encabezada por Inés Rey en las municipales de 2019, no figura entre los integrantes de la nueva ejecutiva del PSOE local, que desde este fin de semana lidera la propia regidora tras imponerse en primarias a la hasta ahora secretaria local, Eva Martínez Acón “Hace unos meses que comenzó el distanciamiento –reconocía ayer el exedil–. Es el día a día, que vas viendo que hay proyectos que cuesta más sacar adelante. Proyectos de mucho alcance que hay en mi área que necesitan un nivel de interlocución con otras instituciones y era difícil mantener ese nivel. No había ese ‘feedback’ que tiene que haber en un equipo de trabajo”.









Diferencias agudas







Los tiempos de tramitación del presupuesto, las noticias de los compromisos sobre el puerto... “Todo ese va agudizando las diferencias de criterio”, añade. No hay que olvidar que fue Villoslada el que se encargó de pactar con la Xunta un plan para la urbanización de los muelles, solo para verse bloqueado por el acuerdo político con la Marea, que exige que se entreguen los muelles de forma gratuita al a ciudad, por tratarse de terreno cedido en su día por el Ayuntamiento al puerto.



También en la elaboración de los presupuestos, que llevaba personalmente el teniente de alcalde, José Manuel Lage, Villoslada se sentía desplazado, sin que su participación ni opinión fuera requeridas. “Ya ves tantas señales –ciego no estoy– después de haber pasado por procesos orgánicos anteriores a nivel provincial y gallego y si, por un lado, en gestión interna, no tengo todos los apoyos que se necesitan paras sacar adelante proyectos importantes, y si en responsabilidades de partido tampoco quieren contar contigo, bueno, pues... A buen entendedor no van a hacer falta muchas palabras”.













Segunda línea







Villoslada nunca perteneció al círculo más íntimo de confianza de la alcaldesa. De hecho, su presencia como número cuarto de la lista con la que el PSOE acudió a las elecciones fue una exigencia de Ferraz, de ahí que siempre se haya mantenido en un segunda línea en lo que se refiere a los entresijos del poder.Ayer, el ya exconcejal de Urbanismo se pronunció por primera vez públicamente sobre el episodio de hace un año, en el que la concejala Eva Martínez Acón fue despojada de sus responsabilidades en el Gobierno local bajo la acusación de dejación de funciones, después de que ella exigiera el pago de unas cuotas a sus compañeros en su calidad de secretaria general de la agrupación local, cargo que perdió el domingo a favor de Inés Rey. “Fue una decisión dura. Desacertada. Y creo que con el paso del tiempo debería revertirse”, opinó.





El exedil reconoció que retirar las responsabilidades a Acón le pareció una decisión “dura” y “desacertada”





El exconcejal aseguró que su dimisión no pretende provocar ninguna crisis del gobierno y recalca la calidad del equipo con el que ha trabajado. Al echar la vista atrás, a sus tres años de gestión, el exedil, que volverá a su puesto de funcionario municipal, recapitula: “En dos años de pandemia en materia de movilidad ha habido que tomar decisiones. Algunas polémicas, como calmado de tráfico, peatonalización... Es importante para la descarbonización de las ciudades. Hemos hecho un montón de obras de acupuntura urbana y en materia de Urbanismo, creo que hemos reactivado mucho el sector, y la rehabilitación de la Casa de Veeduría o la reconfiguración urbanística de la ría de O Burgo, son elementos importantes en los que confío en que los resultado sean positivos para actualización de la ciudad”





La noticia de su retirada ha sido lamentada unánimemente por la oposición, que ha valorado su capacidad de trabajo y su calidad humana y anuncia la tercera reorganización del equipo de Gobierno en lo que va de mandato.