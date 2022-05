El edil de Personal declarará ante el juez por la elección de la jefa de Seguridad Ciudadana

El concejal de Personal y portavoz del Gobierno de Inés Rey, José Manuel Lage, tendrá que acudir hoy a declarar al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro por una denuncia interpuesta por una candidata a la jefatura de Seguridad Ciudadana, que recayó en una psicóloga que figuraba en la lista de Inés rey a las municipales. Se trata del segundo juicio al que comparece el Gobierno local por este polémico nombramiento, puesto que otro aspirante, un policía local, había interpuesto una denuncia que se falló en contra del Gobierno local, que anunció que apelará. Además de Lage, están citados a declarar el director de Personal, Manuel Jove, y Seguridad Ciudadana, Carlos Touriñán.



El nombramiento de Montse Paz, como se llama la psicóloga, en marzo de 2021, está causando más revuelo de lo que al Gobierno local le gustaría. La Valedora de Pobo había criticado en noviembre la transparencia del proceso: el Ayuntamiento no entregó toda la documentación, requerida a otro postulante, el policía local Jorge Souto, que solicitó el acceso el 24 de marzo y no consiguió hacerse con todos los documentos hasta julio, cuando ya había finalizado el plazo para el recurso por eso acudió a los tribunales.



El 30 de marzo se dio a conocer la sentencia del juzgado número dos de lo contencioso-administrativo sobre la denuncia realizada por Jorge Souto, el policía local (ya jubilado) que había presentado la denuncia. El juez le dio la razón, afirmando que no estaba “suficientemente motivada” y ordenaba “retrotraer” el nombramiento. El Gobierno local le quitó importancia al fallo, asegurando que solo exigía que se motivara mejor el nombramiento pero decidió apelar en el último momento, y ahora se enfrenta a un nuevo juicio.





Otros casos





No es el único caso de nombramiento municipal que ha acabado en los tribunales: la semana pasada, la concejala de Deportes, Mónica Martínez, anunció que apelaría una sentencia que invalidaba su nombramiento tras abandonar Ciudadanos.



Poco antes, se había pronunciado otra sentencia que anulaba el nombramiento de tres directoras de unidad de Servicios Sociales. Estos casos han provocado las críticas de la oposición. l