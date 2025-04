Easyjet recupera la normalidad de sus frecuencias en la ruta a Milán desde A Coruña

Todo aquel que quiera viajar a Milán en los meses de julio y agosto podrá hacerlo con normalidad. Easyjet, la compañía que opera la ruta entre A Coruña y la ciudad italiana, ha recuperado las dos frecuencias semanales en verano (martes y viernes). Los billetes ya se pueden adquirir en la página web de la aerolínea a precios por debajo de lo habitual.



Easyjet opera en Alvedro las rutas internacionales a Milán y Ginebra. A mediados de marzo saltaron las alarmas al comprobar que, para la operativa estacional, que empezó el 30 de marzo, se habían introducido ciertos cambios. En la ruta a la ciudad suiza tan solo se habían modificado los días de vuelos, pasando a ser operados los lunes y los jueves. Pero en el caso de Milán se observaba un recorte de operaciones que el Ayuntamiento, indicó, trataba de solventar.



Desde este mes y hasta julio, la compañía mantenía su parrilla de vuelos conectando A Coruña con la urbe italiana los lunes y sábados, pero a partir del 4 de julio y hasta el 29 de agosto, solo dejaba adquirir billetes los viernes. La reducción se trataba de un “problema puntual de flota”, según explicaron fuentes municipales.



El problema residía en que el contrato firmado entre la aerolínea y el Consorcio de Turismo establecía la obligación de operar 104 vuelos anuales y, con este recorte, los números no daban, por lo que se estaría produciendo un incumplimiento del acuerdo.



Mientras el Ayuntamiento señalaba que negociaría con la aerolínea para poder mantener las dos frecuencias durante la temporada alta para no ocasionar inconvenientes a los usuarios, Easyjet se comprometía a compensar dichos recortes en meses posteriores en caso de no poder solventar el problema puntual. Pero, finalmente, no ha sido así y los viajeros podrán utilizar este enlace con total normalidad.

Canarias

El verano en Alvedro contará, además, con una nueva ruta anunciada este viernes. Binter conectará de forma directa el aeropuerto de A Coruña con el de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna dos veces por semana, durante el periodo estival. Estas conexiones se suman a las dos que la compañía opera ya con el Aeropuerto de Gran Canaria desde 2021.



Con la nueva ruta con Tenerife, solo operativa, por el momento, durante el verano, la oferta de Binter en el aeropuerto coruñés superará los 36.000 asientos ofertados en 2025. Los nuevos vuelos serán operados dos veces a la semana, los lunes y viernes, con la posibilidad de realizar un vuelo gratuito de conexión a cualquier aeropuerto de Canarias.