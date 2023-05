Dous millares de estudantes coruñeses participarán no Correlingua entre Riazor e a Torre de Hércules

A sede da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda na rúa de San Andrés acolleu esta mañá a presentación da Festa do Correlingua 2023 na Coruña, unha cita que volverá este venres 5 ás rúas da cidade e na que participarán case 2.000 alumnas e alumnos de toda a provincia da Coruña. Esta iniciativa conta co apoio do

Concello a través do servizo municipal de Normalización Lingüística.



A andaina sairá ás 11.00 horas desde o pavillón polideportivo de Riazor en dirección á Torre de Hércules. Alí, ao pé do monumento e nun acto conducido pola actriz Isabel Risco, terá lugar a festa final, na que participarán uns 20 centros educativos da cidade e tamén das comarcas e concellos próximos. Entre eles, os de Arteixo, A Laracha, Cambre, Carral, Cerceda, Laxe, Oleiros e Vimianzo.



Tras a leitura dun manifesto, a rapazada poderá disfrutar coa música do grupo ‘Cuarta Xusta’ e tamén coa entrega dos premios destinados ás alumnas e alumnos gañadores dos concursos escolares contextualizados no Correlingua.



A Festa do Correlingua 2023, promovida pola Asociación Cultural Correlingua e que nesta edición inclúe o lema ‘Na casa, na escola, bota a lingua fóra’, ideouse co obxectivo de promover a normalización lingüística do galego entre a mocidade e a infancia, coincidindo case no tempo co Día das Letras Galegas. Esta iniciativa vai xa pola súa vixésimo terceira edición, implicando ao longo deste tempo a multitude de centros de ensino a escala galega e tamén ao seu alumnado, contando co apoio, ademais, de persoeiros e organizacións de

todo tipo.



O concelleiro de Economía, Facenda e Réxime Interior e voceiro do Goberno municipal, José Manuel Lage, animou á cidadanía a participar, e apuntou “á importancia que supón a organización do Correlingua en termos de normalización lingüística, un compromiso que asumimos desde as institucións porque a lingua é o elemento máis singular para a identificación dun pobo”.