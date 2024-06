El dispositivo de seguridad de San Juan en A Coruña contará con drones, buses y zonas de exclusión

El Ayuntamiento de A Coruña coordinará un dispositivo de seguridad formado por 650 personas durante de la noche de San Juan, el próximo domingo 23 de junio. La concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, presidió este lunes la junta de seguridad de protección civil, donde se coordinó el dispositivo especial que se desarrollará durante la fiesta que congrega cada año a más de 150.000 personas en los arenales de la ciudad. El número de personas movilizadas para el dispositivo, que comenzará a las 05.30 horas del día 23, será de 650 y el Centro de Mando Móvil volverá a estar instalado en la Coraza del Orzán.

Los cortes de tráfico en el Paseo Marítimo se producirán a partir de las 19.00 horas y el baño estará prohibido desde las 22.00. El dispositivo estará activo hasta las 06.00 horas del 24 de junio, cuando se desalojarán las playas para su limpieza. Desde el Gobierno local inciden en la importancia de recoger los residuos en el momento en el que se abandonen los arenales, ya que está previsto que la pleamar sea a las 06.39 horas, sin apenas margen para que los servicios de limpieza puedan actuar. Por segundo año consecutivo, la vigilancia se reforzará con el uso de drones de la Policía Local.

En la reunión mantenida este lunes en el Ayuntamiento se detallaron los diferentes espacios donde se encontrarán los efectivos desplegados en esta jornada, manteniéndose en las localizaciones de años anteriores servicios como el puesto médico avanzado de Cruz Roja o las doce cámaras de vigilancia dispuesta a lo largo del Paseo Marítimo. Además, habrá en las playas un servicio especial de salvamento y socorrismo, que dispondrá de dos embarcaciones para emergencias.

El Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía 120 toneladas de madera en las playas, por lo que se ruega que no se baje a los arenales madera propia que pueda contener elementos peligrosos. A partir del 20 de junio, la Policía Local comprobará las posibles provisiones de madera. También habrá vigilantes de seguridad en los accesos a las playas de Riazor, Orzán, As Lapas y Punta Herminia, en estos dos últimos para evitar la entrada de personas, ya que están prohibidas las hogueras para salvaguardar el patrimonio del entorno.

Zonas de exclusión y limitaciones

No estará permitido realizar hogueras cerca de colectores, vehículos y otros elementos. Tampoco estará permitido el uso de combustibles líquidos ni de acelerantes para prender hogueras. Está prohibido quemar plásticos, cauchos, ruedas, colchones, madera lacada, goma espuma y otros objetos que puedan producir gases tóxicos. El acceso a las playas con muebles y objetos voluminosos estará prohibido.

En las zonas de exlusión no se podrá encender fuego de ningún tipo. Estas zonas son: el trazado del oleoducto y el gasoducto de alta presión, el parque Bens, incluyendo la playa, el Monte de San Pedro, los jardines de Méndez Núñez, los jardines de San Carlos, la plaza de las Bárbaras y el entorno de la Torre de Hércules, incluyendo el merendero de As Lapas y la playa de As Lapas, así como las calas de los Mouros de Adormideras.

Por otra parte, está prohibido trasladar colectores de residuos y cambiar su localización debido a los desajustes que esto causa en la recogida de basura durante los días posteriores a la fiesta. Tampoco se podrá bajar vidrio a las playas ni soltar globos de papel, farolillos chinos o similares.

Transporte público

Durante la noche de San Juan se establecerá un dispositivo especial de transporte público, consistente en ocho líneas especial que comunicarán los barrios con la plaza de Pontevedra. Tendrán cada una de ellas una frecuencia de 10-15 minutos hasta las 02.30 horas. El servicio nocturno estará operativo entre las 03.00 y las 06.30 horas con una frecuencia de treinta minutos.

Las líneas que estarán disponibles durante la noche de San Juan serán: 1, 1A, 3, 3A, 6, 7, 11, 21 y una circula entre la Ciudad Vieja y Monte Alto. Además, el servicio nocturno, con salidas cada media hora, seguirá su itinerario habitual. El objetivo es conectar todos los barrios con la plaza de Pontevedra y permitir un desplazamiento cómodo y seguro de la ciudadanía.

Puntos violeta

Como los dos últimos años, el Gobierno local habilitará tres puntos violeta en el Paseo Marítimo. Tendrán su base en la zona de las Esclavas, frente a la Coraza en la fuente de los Surfistas. Como novedad, serán puntos móviles, ya que el personal de atención se desplazará por el espacio en el que se celebre la fiesta.

Estos puntos son espacios seguros que le ofrecen información a la ciudadanía y asesoramiento y atención psicológica a las adolescentes y mujeres en materia de violencia machista, sobre todo aquellas relacionadas con la violencia sexual. En horario de atención será de 22.00 a 04.00 horas del 24 de junio.