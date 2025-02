Los disfraces ‘de película’ de los colegios de A Coruña desfilarán mañana por los barrios

El Entroido es una de las celebraciones que los coruñeses aguardan de forma paciente cada año, gestionando durante meses antes la elección del disfraz adecuado para una fecha, que siempre que el tiempo lo permite, se celebra por las calles de la ciudad en forma de comparsas o desfiles. Aunque este año cuadra un poco más tarde que normalmente, en los centros educativos de Infantil y Primaria de A Coruña llevan tiempo preparando la llegada de esta festividad con los habituales ‘Mandadiños do Meco’ y, posteriormente, el desfile de disfraces.



“Unhas gafas debes levar se ás metas queres chegar”. Con frases como estas el CEIP Eusebio da Guarda comenzaba esta semana previa al Entroido, y es que, en su caso, la temática de disfraz de este año son las Olimpiadas. Durante estos días, los alumnos de Infantil y Primaria del colegio situado en la plaza de Pontevedra lucieron diferentes complementos relacionados con los Juegos Olímpicos. Hoy será el día del disfraz libre y mañana, el gran desfile por el barrio.



“A partir de las 10.00 horas bajaremos al patio, donde nos reunimos todos, y después, vamos hacia el instituto y damos la vuelta a la escultura de la paloma de la paz de la plaza”, señala Marta Mouzo, secretaria del equipo directivo del CEIP Eusebio da Guarda. Durante la gran marcha, los deportes más característicos de la mayor competición deportiva a nivel mundial lucirán en pleno centro coruñés. Hípica, judo y fútbol, piragüismo, skate, voley y baloncesto serán los deportes representados en forma de disfraz por los niños del centro.

Otras zonas

Los mandados del muñeco ‘Meco’ son también populares en otros barrios de la ciudad. Por ejemplo, en Los Rosales, donde tanto los alumnos del CEIP Emilia Pardo Bazán como del Colegio Calasanz PP Escolapios llevan toda la semana acudiendo cada día a clase con un complemento nuevo.



De hecho, en el Emilia Pardo Bazán cada día se puede ver en la entrada del edificio las súplicas del famoso muñeco del Entroido para que los niños al día siguiente puedan lucir en sus clases. Aunque eso sí, de su temática en cuestión. “Cada día teñen que traer algo, neste caso, relacionado co cine”, comenta la directora del centro, Aurora Candal.



Como la mayoría de colegios, mañana será el día de desfilar. “O desfile será desde o centro ata a plaza Elíptica. No percorrido cada unha das aulas, dependendo dos niveis, van disfrazados con algo relacionado co cine, poden ser de películas como o ‘Rey León’ ou ‘Toy Story’, ou cine clásico en blanco e negro, entre outros”, dice Candal. “Logo voltamos para o cole e aquí o que traen é merenda, normalmente, doces típicos do entroido como filloas, orellas ou rosquillas, por exemplo. Os nenos de Infantil realizan o almorzo no seu edificio e os de Primaria poñen toda a comida no patio cuberto e son as familias as que reparten os doces”, expone.



En el caso del colegio Calasanz, la temática de este año es la música. “Nosotros hemos hecho durante todo este mes un proyecto musical llamado ‘Al ritmo del Calasanz’. Es una iniciativa que abarca desde los tres años hasta Bachillerato y su objetivo no es otro que vincular todas las materias con la música”, explica el director de Primaria del centro de Estrada dos Fortes, David García.



Como broche final a esta semana, el viernes los 1.100 alumnos del colegio se disfrazarán de temáticas musicales. Cada aula tiene la suya concreta, bien sea de artistas, canciones o musicales. “Además, hicimos un concurso de diseño de vinilos, en los que el productor nominado a los Grammy Juan de Dios Martín eligió los vinilos ganadores, que ahora se encuentran colgados por todo el colegio”, concluye.

Orgullosos

Y como hay disfraces y temáticas de todo tipo, en el CEIP Anxo da Garda, ubicado en Os Castros, se disfrazan sobre A Coruña. Bajo el lema ‘A Coruña agárdate’ los alumnos del centro representarán algunos de los aspectos más emblemáticos de la urbe.



“Infantil vai das farolas do Paseo Marítimo; 1º e 2º de Primaria, de autobuses, concretamente da liña 12, que é a que opera polo barrio; 3º e 4º de mercados e a lonxa, e 5º e 6º, de choqueiros”, apunta su directora, Andrea Doural.



Otros centros, como el CEIP Víctor López Seoane, escogieron los insectos más característicos de la naturaleza para preparar sus disfraces. Gracias a contar con una huerta ecológica en el colegio, la idea era “ir de los típicos de la huerta”, dice Elena Bauluz, máxima representante del centro educativo ubicado en uno de los barrios que lleva el Entroido por bandera, Monte Alto.



Vestidos de “xoaniñas, bolboretas, miñocas ou eirugas” el viernes desfilarán por el barrio junto a su colegio vecino, el CEIP Torre de Hércules, en una marcha en la que entre los dos centros suman más de medio millar de alumnos, según cuenta Bauluz.