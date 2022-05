La Diputación de A Coruña apoya con 1,2 millones trece acciones de promoción turística

La Diputación de A Coruña, a través del área de Turismo, subvencionará este año con 1.258.849,58 euros trece actuaciones destinadas a la “mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, dentro do seu plan dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos” y, por primera vez en esta convocatoria, se contempla el turismo de congresos y los Convention Bureau.





El vicepresidente provincial, Xosé Regueira, indica que “é unha liña moi ben dotada economicamente, que posibilita que os entes de xestión conten con persoal cualificado para abordar obxectivos concretos tan importantes como contar con secreterías técnicas especializadas, estruturar produto, e mellorar a calidade e competitividade en destino”, apuntó el diputado de Turismo.





Beneficiarios

Las entidades beneficiarias de las ayudas de esta convocatoria son la Fundación A Coruña Convention & Visitors Bureau (144.000 euros) y el Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña (150.00), así como la Asociación para a Xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal (88.000), la Asociación Profesional de Empresarios do Camiño de Santiago a Fisterra-Muxía (18.449,58), la Asociación de Concellos do Camiño de Fisterra e Muxía (112.000), Asociación para o Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos (144.000), la Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas (48.240), Asociación Rural de Desenvolvemento da Ría de Muros-Noia (60.000), Costa da Morte Asociación Turística C.M.A.T. (74.160), Informacion e Comunicación Local, SA de Santiago (120.000), y las mancomunidades de Municipios Comarca de Ordes (50.000), de la de Ría de Arousa-Zona Norte (110.000), y de Concellos Comarca de Ferrol (140.000).





Asimismo, la institución provincial convocó a los festivales a la jornada formativa “Impacto positivo: unha alianza festivais-administración” para mejorar el efecto favorable de este tipo de eventos, en el marco de los actos de “A cultura é un dereito”, que se celebra el 21 de mayo impulsada por el área de Cultura.





La inscripción en la jornada, con aforo limitado, es gratuita y debe realizarse a través del formulario habilitado para tal fin en la página web, donde también se puede consultar el programa completo.