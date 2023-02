El dios Momo vela desde su trono por un Entroido coruñés de diversión, humor y disfraces

El reloj del Obelisco ya tiene compañía, la de una ancestral deidad. El dios Momo llegó a su trono del Cantón Grande acompañado de la ilusión y alegría de los coruñeses y el ritmo de las comparsas, capitaneadas por Pantaleón, la ganadora del concurso en la categoría de música y letra el pasado sábado. La entronización del Momo tiene cada año un significado especial: el comienzo oficial del Entroido.



No podía elegir la deidad un outfit o una apariencia diferente: esta vez fue un Picasso burlón que desde las alturas vio a la alcaldesa enfundada en un traje mezcla de Caperucita y El Zorro. Bromeó sobre su altura y dio paso a la actuación de Pantaleón.

Los disfraces tomaron las calles del centro como anticipo al desfile que llenará hoy San Andrés de música y color. Desde las 17.30 horas, 27 comparsas se disputarán el premio a mejor vestuario, coreografía y originalidad, así como a mejor carroza. Dos concursos que este año baten el récord de participación, con 1.249 personas inscritas. El recorrido continuará por la calle Santa Catalina, el Cantón Grande, la avenida de la Marina, avenida de Montoto y Puerta Real, hasta aterrizar en María Pita.



Además de las agrupaciones coruñesas, participarán comparsas de Cambre, Oleiros, A Laracha, Arteixo, Culleredo y Tomiño. De todas ellas, catorce lo harán con carrozas.

Choqueira del año

Ayer también fue un día especial para una coruñesa que de la tela de una cortina de lunares elabora un disfraz con el que recorrer las calles con la pasión que la caracteriza por el Entroido. Mercedes Sánchez, conocida por todos como Merceditas, después de 69 años de dedicación y, sobre todo, alegría allá por donde pasa, recibió la placa que la ensalza como Choqueira del año. A la fiesta se apuntó Inés Rey –con peluca azul incluida–, que destacó su trayectoria ligada al mundo del carnaval. “Después de 69 años de trajes, pelucas, accesorios, vestidos, hilos y telas, Merceditas tendrá hoy su merecido reconocimiento como Choqueira del año y, además, la reconocemos en el Entroido, posiblemente, más femenino hasta la fecha”, comentó la regidora municipal.



Merceditas, que a las 13.30 horas ya se había puesto su segundo disfraz de la jornada, agradeció el homenaje recordando que para ser un buen choqueiro no hace falta contar con el mejor traje, sino “disfrutar y divertirse”. “Hoy es un día histórico para mí”, dijo, mientras pidió alargar los días de celebración para poder disfrazarse durante más tiempo. De Minie, gaseosa Revoltosa, torera –incluso durante la pandemia– o viuda, la Choqueira del año cuenta con una larga lista de disfraces a sus espaldas, pero lo que la ha llevado hasta lograr este reconocimiento es su espíritu alegre: “El día que me muera le dije a mi familia que quiero que me entierren con un disfraz”.

Los Rosales y Sagrada Familia

El centro comercial Los Rosales hizo las delicias de los vecinos del barrio con la llegada de Bob Esponja y un taller para tunear los disfraces por parte de los más pequeños. Además, un malabarista dejó boquiabiertos a los presentes en más de una ocasión.



Boquiabiertos, en el sentido más estricto de la palabra, se quedaron los que probaron las orejas de Rebeca Faraldo, ganadora del primer concurso de la Sagrada Familia. Animó la jornada la comparsa Murgas Como Cabras.