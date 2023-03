Dinamizar para volver a convertir los barrios coruñeses en el epicentro de la felicidad vecinal

A pesar de que la gran mayoría sí han cumplido con los plazos y requisitos del Ayuntamiento, algunas asociaciones vecinales decidieron no realizar movimiento alguno al respecto. “Si en dos años no hemos cobrado cuota a los socios no podemos tener dinero en la cuenta para justificar; si quieres hacer la actividad como Dios manda hay que ser más activos”, comenta uno de los que no han entrado en la rueda. Otros directamente, por ser muy pequeñas, achacan la decisión a la falta de actividades. También la ‘pereza burocrática’ es otro motivo.