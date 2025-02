‘Diario dunha actriz sen traballo’: el día a día de otra cara de la profesión a través de las redes de una coruñesa

La fábrica de sueños del teatro y el cine ha malacostumbrado a la cultura popular. La imagen que se hace el público general de los actores como profesionales y personas es tan brillante como posiblemente equívoca: no todo es glamour y éxitos. También hay rechazos, dificultades y situaciones que, como en cualquier otro trabajo, cuesta asimilar.



Y aunque todos los intérpretes puedan tener su método para combatirlo y denunciarlo, pocos se antojan más propios de la época que el que protagoniza la coruñesa Eva Jáudenes en sus redes sociales. Esta joven intérprete lleva a cabo una especie de cuaderno de bitácora audiovisual con el que, bajo el nombre ‘Diario dunha actriz sen traballo’, comparte a través de sus cuentas de Instagram y Tik Tok vídeos en los que narra su día a día. Así, cuenta desde anécdotas relacionadas con la industria a cómo son los diferentes cursos con los que se forma, y usa ese espacio para reivindicar una realidad a la que se enfrentan muchos compañeros de profesión.



Jáudenes estudió interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Galicia y cuenta con una vasta experiencia en el mundo del teatro pese a su temprana edad. Ya ha dado además sus primeros pasos en el mundo del cine, ya que en octubre del año pasado rodó un papel pequeño para la cinta ‘As liñas discontinuas’, de Anxos Fazáns, que saldrá en cartelera a lo largo de este año, y en marzo comenzará el rodaje de un papel protagónico en una película independiente de terror, ‘Dama Aduka’.



La actriz explica que comenzó con los vídeos en 2023 a raíz de una conversación con una amiga.

“Estábamos hablando de temas como el intrusismo de influencers en el sector o de cómo los tiempos obligan a los actores a adaptarse a lo que hay”, explica. Así, la amiga le dijo que le encantaban los vídeos diarios de otra gente y, pese a que en un principio rechazaba la idea, probó y terminó gustándole. Aunque los hace un poco “dependiendo de cuando me cuadre”, suele lanzar uno a la semana, ya que los va grabando según va haciendo sus cosas en el día a día. “Si veo momentos que me parezcan interesantes, los grabo”, resume.



Jáudenes comenta que, en parte, los vídeos le sirven como escudo ante una realidad laboral complicada. “Poca gente vive en España exclusivamente de la interpretación”, explica. “Lo que más cuesta es la incertidumbre. Tienes que interiorizar el vivir día a día, y sobre todo el tirar mucho de los demás: tengo muchos amigos con los que nos avisamos si hay castings, por ejemplo. Precisamente como es tan difícil vivir de esto creo que tenemos que hacer comunidad”, dice.



Los castings merecen una mención especial. Desde rechazos a última hora como el que sufrió en su caso con una producción de Netflix, para la que estaba contratada y donde finalmente no participó, a vivencias que, como mínimo, podría definir como inusuales. “Como actor tienes que hacer muchísimo el ridículo. Yo he llegado a castings en los que me han dicho ‘invéntate una historia divertida que tenga que ver con un elefante y un helado’ y yo quedarme loca”, explica.

Gestión del rechazo



También comenta cómo gestionar el rechazo. “Es muy fácil que te digan que no 100 veces y tú te quedes con que no sirves”, asegura. Y más teniendo en cuenta que “trabajas con tu cara y con tu cuerpo, no con un instrumento”: “Los actores somos muy sensibles en ese sentido, y las críticas duelen porque aunque se esté diciendo que no a mi trabajo, cuesta separarlo y pensar que no es a ti”. Los vídeos ayudan: “Es mi manera de decir ‘aquí estoy otro día más, todo es una mierda, pero no pasa nada, seguimos adelante’”.



“Creo que la gente se siente más identificada con eso que con un discurso de ‘todo es maravilloso’”, explica. “De repente llega alguien y me dice algo relacionado con uno de los vídeos, o me dice que se siente identificado... Eso me hace pensar que el tema llega e interesa”, dice. También menciona que le inspiran ejemplos como el de Lucía Veiga, actriz coruñesa nominada a los Goya de este año, por el ejemplo sano de trabajo y esfuerzo que supone para otras actrices de la comunidad: “Necesitamos más referentes como ella, a mí también me gustaría serlo para las que vengan”. No obstante, destaca que quien más la inspira son sus actores amigos, “la gente que tengo más cerca”. En ellos y en su mirada optimista se apoya para encarar su futuro en la industria: “Yo siempre digo que las cosas ya caerán”, sentencia.