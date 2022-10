Diana Sánchez y Laura Sarasola, ganadoras del concurso Los pies en la fotografía

El Colexio de Podólogos de Galicia (COPOGA) ha fallado su II concurso de fotografía “Los pies en la fotografía”, destinado a promocionar la atención a los pies e incidir en la importancia de su cuidado para la salud. El certamen ha contado con dos categorías, “fotógrafos profesionales” y “aficionados a la fotografía”.

LLa ganadora en el apartado profesional ha sido Diana Sánchez Fraguela (Oleiros, 1981). Sintiéndose afortunada y muy agradecida al Colexio, Diana apunta que la persona de la foto es una niña, su sobrina Lola. Explica que la imagen fue tomada en la playa de Bastiagueiro y en ese instante estaba pensando en la canción "Un poco loco" de la película “Coco” y, en concreto, en su frase Ves todo al revés, creo que piensas con los pies. “Suelo hablar con mis sobrinos de la importancia de cuidarnos de forma integral, el cuerpo y la mente, y de cuidar todo lo que nos rodea, recordándoles al mismo tiempo cómo a la sociedad se le está olvidando un poco este tema” –considera. Aludiendo al efecto de la fotografía, Diana Sánchez destaca que este elemento también hace referencia a que “a veces nos convertimos en un reflejo difuso de lo que queremos o deberíamos ser”.

Laura Sarasola Ponton

LLa imagen amateur ganadora fue hecha por Laura Sarasola Pontòn (A Coruña, 1979) quien agradeció el premio al COPOGA destacando esta buena iniciativa. “Todo o noso corpo reside nos pés, son o puntal da estrutura do corpo humano e é necesario traballar no autocoñecemento e autoconsciencia do corpo e das súas posibilidades motrices. Esta é unha iniciativa que penso que axuda e visibiliza esta necesidade” –añadió–. La fotografía simboliza un momento de descanso, en el que la persona tiene puestos los pies en una mesa mientras realiza una tarea artística como es tocar la guitarra. Matiza que los elementos como el afinador, la llave allen y la cejilla dan la información de la actividad que se está realizando.

Diana Sanchez Fraguela

EEl jurado, compuesto por dos miembros de la junta de gobierno del Colexio, ha seleccionado las fotografías ganadoras según criterios de creatividad, calidad, originalidad y significado. El premio en la categoría de fotógrafos profesionales es de 500 euros y en la modalidad de aficionados a la fotografía de 250 euros. Además, el resto de los concursantes reciben de regalo una mochila de cuerdas tipo saco como recompensa por su participación.