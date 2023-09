Un día en el obrador de Pablo Morales antes de su apertura en Arty! Market, en A Coruña

Piruletas de chocolate, tartaletas, tiramisú o postres a base de crema de queso fueron las elaboraciones estrella de una actividad con la que Arty! Market inauguró los denominados 'Arty! Moments'. El chef de Habaziro, Pablo Morales, abrió las puertas de su obrador para hacer una demostración de lo que se podrán encontrar los coruñeses en su local del mercado gastronómico que se inaugurará a principios de otoño en el Bulevar del Papagayo. En esta apertura estuvo presente El Ideal Gallego y pudo descubrir los secretos con los que el chef coruñés diseñará la propuesta en el mercado.

"Técnicas como el atemperamiento del chocolate u obtener el punto exacto de las cremas son esenciales para el desarrollo correcto de la alta pastelería", explicó el chef ejecutivo de Habaziro. "En la pastelería, el secreto es ser muy preciso. Hablamos casi de un proceso de laboratorio y esto es lo que hemos querido compartir con los otros 'partners' de Arty! a través de una experiencia divertida y, sobre todo, muy sabrosa", aseguró Morales. El anuncio del establecimiento de Habaziro en el Bulevar del Papagayo es el primero de una larga lista de asociaciones con las que poco a poco se irá desvelando el contenido del nuevo Arty! Market, un centro de ocio y entretenimiento multiexperiencial que supondrá la apertura del primer mercado gastronómico de A Coruña.

La expansión del negocio no asusta a Morales. “Nadie regala nada pero somos un equipo muy estable. Los primeros meses serán caóticos, con mucha gente visitando el mercado, pero es como cuando nace un niño, que hasta que lo tienes no empiezas a remar. Iremos perfeccionando todo”. El as en la manga de este nuevo proyecto será la incorporación del ‘Habaziro Brunch’ con un concepto “muy guay, con chefs para hacer colaboraciones y una puesta en escena diferente”, señaló.