El día en el que se detuvieron todos los ascensores de A Coruña

Lo que prometía ser un lunes tranquilo ha devenido en caos. Desde la una menos veinte de la tarde se han acumulado casi 20 casos de personas atrapadas en ascensores. Gente que iba y venía para realizar sus quehaceres y a las que el apagóns sorprendió entre un piso y otro.

Los Bomberos no daban abasto, y se suspendieron los permisos. Hay que ir a todas partes: la avenida de Arteixo, Emilio González López, a Padre Sarmiento, a Novoa santos, a la calle Real. Alguna gente tuvo que esperar dos horas o más para ser liberada, en la oscuridad, atrapados como pájaros en una jaula.

Las aperturas variaban en tiempo, pero siempre parecían horas para los afectados. "Mi mujer está al borde de la histeria", explicaba un señor a los Bomberos que acababan de llegar al número 8 de la calle Médico Rodríguez. Después de examinar el cuadro eléctrico, subieron hasta el cuarto piso. A través de la puerta metálica, un bombero hablaba con la mujer, y le prometía que no harían caer el ascensor.

Minutos después, las puertas se abrían a mitad de la planta, y la mujer salía hecha un mar de lágrimas. Después de hora y media de espera, se acuclilló en un rincón mientras su esposo trataba de consolarla.

Con mucha más flema se lo tomó un nonagenario atrapado en el séptimo piso dle número once de la avenida de Buenos Aires. Se dirigía al cuarto piso pero quedó atrapado a mitad de camino, cuando abrió la puerta el hombre con un casco y una linterna que le deslumbraba, le saludó con desenvoltura. "Yo venía de la compra, me pilló en el primero, creo. Pero no sabía muy bien donde estaba. Pero yo he pasado muchísimas emergencias porque he trabajado 30 años en una industria muy complicada. No me alarmé para nada", aseguró.