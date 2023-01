La devolución de los regalos de Reyes protagoniza el inicio de las rebajas en A Coruña

El fin de las navidades ya es una realidad y, con el roscón de Reyes todavía presente en los estómagos, los coruñeses decidieron quemar calorías en la primera jornada de rebajas. Las grandes superficies y las calles del centro fueron testigo del interés por encontrar los mejores descuentos en las tiendas, aunque si hay que concederle el protagonismo a algo es a la devolución de los regalos.



El 7 de enero coincidió en sábado por primera vez desde el año 2017, un factor que probablemente propició una imagen que hacía tiempo que no se veía. A las 10.00 horas las colas llenaban metros de calzada en la calle Compostela, El Corte Inglés y el Centro Comercial Cuatro Caminos estaban a rebosar y el tráfico en Marineda City comenzaba a ser intenso. La calle Real fue otro de los puntos elegidos por los coruñeses.



“Vine a devolver una chaqueta que me regalaron ayer y no acertaron mucho. Me daba un poco de pereza hacer cola pero así aprovecho y me pruebo lo que me guste mientras queda talla”, decía ayer María José, minutos antes de acceder a una de las grandes tiendas del entorno de la plaza de Lugo.

También con su bolsa ya traída desde casa estaba Menchu, quien todavía mantenía sin estrenar su regalo de Papá Noel a la espera de cambiarlo por algo en estas rebajas. “Con el mal tiempo que hace estuve a punto de comprar algo online y devolver el regalo que tengo en los próximos días, pero al final vine para poder probar y tocar la ropa”, aseguró. Laura y Lucía también paseaban por la plaza de Lugo, pero sin rumbo fijo. “Entramos en varias tiendas para ver qué hay. Compramos online algunas cosas ayer por la tarde, pero nunca le decimos que no al paseo del primer día de rebajas”, comentaban.



En Ramón y Cajal, minutos antes de la apertura de El Corte Inglés ya había gente esperando en el callejón que lo conecta con el Centro Comercial Cuatro Caminos, resguardándose de la lluvia. Bajo el lema “En las rebajas de El Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas”, con descuentos hasta el 50% en productos de diferentes secciones.

Por su parte, la carretera de Baños de Arteixo fue el lugar de las principales retenciones de la ciudad, que se volvieron más acuciantes por la tarde. La línea de bus 11, que llega hasta el área comercial, funcionó rozando el lleno de capacidad.

Online y comercio local



La tendencia online ha hecho que las rebajas ya no sean las mismas que hace años y, precisamente por eso, muchas marcas adelantan al 6 de enero los descuentos en sus web o aplicaciones móviles.



El comercio de proximidad desea que las rebajas sean “importantes” para darle al sector un empujón previo a los meses más flojos del año. “Esperamos que se anime la compra y que contemos con el apoyo de los ciudadanos”, explica el presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), José Luis Boado. Hoy, domingo, estarán abiertos los centros comerciales, así como los comercios pequeños que lo deseen.