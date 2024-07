El deseado grado de diseño de moda en A Coruña, en el limbo pese a la altísima demanda estudiantil

Estudiar un grado en diseño de moda en la ciudad donde mejor se viste, que es también la sede de la mayor multinacional mundial del sector, no es posible a día de hoy. ¿Lo será en el futuro? La Xunta no se pronuncia expresamente sobre la posibilidad de ampliar la formación en este ámbito aunque se muestra sensible a responder a a las necesidades no solo de la demanda sino del sector productivo.



La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP reivindica la oferta formativa en moda con la que cuenta A Coruña y destaca especialmente el grado medio en FP Dual Intensiva de Confección y moda, que se desarrolla en colaboración con Inditex. “Los alumnos realizan parte de su formación directamente en las instalaciones de la empresas y con la supervisión de sus profesionales, a lo largo de toda la duración del ciclo”, explican. Además, la entidad colabora directamente con el diseño del currículo formativo. A mayores, la Consellería indica que se está desarrollando, también con Inditex, un ciclo de alta especialización que combina los currículos de Patronaje y moda y de Vestuario a medida y de espectáculos, que continúa este curso. También apuntan que el Centro Integrado de FP Paseo das Pontes dispone de varios ciclos de la familia profesional de textil, confección y piel.



Sin embargo, las opciones que A Coruña dispone para estudiar moda están relacionadas con su parte más industrial, pero no abordan la artística. Lo más cercano para los futuros diseñadores de la ciudad es la Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo, sita en Santiago y donde cada año se quedan fuera decenas de estudiantes ante la escasa oferta de plazas. Desde el departamento de Román Rodríguez aseguran que en este centro compostelano se “han ido incrementando las plazas a medida de las necesidades”.



Para el próximo curso hay 30 disponibles y más de 90 solicitudes, demasiado pocas para los aspirantes, que así lo denunciaron el viernes durante las pruebas de selección. En los cuatro años anteriores la demanda también ha cuadriplicado a la oferta.



“La oferta de FP y de las enseñanzas artísticas se realiza teniendo en cuenta, por supuesto, la demanda, pero también las necesidades de los sectores productivos. Para ello, la Consellería mantiene contacto permanente con las empresas”, reivindica. El objetivo, aseguran fuentes de Educación, es contar con una oferta formativa “equilibrada” que permita también dar a los alumnos “las mayores opciones de empleabilidad”. En este sentido, cabe recordar que en A Coruña hay decenas de diseñadores que vienen de todas las partes del mundo.



En definitiva, la Xunta no se moja sobre una posible titulación en diseño de moda en A Coruña, pese a que las voces expertas consultadas por este diario apuntan a que la Escuela de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso, dependiente precisamente del Gobierno gallego, podría ser una buena opción para albergar este grado.