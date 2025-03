Desde dónde y cómo observar mejor el eclipse parcial del Sol del sábado en A Coruña

Los astros no se alinean todos los días, y por eso la de este sábado es una jornada especial. Lo es porque, desde las 10.45 horas, la Luna irá ocultando poco a poco el Sol hasta tapar, en su momento de máximo apogeo, en torno a las 11.30 horas, un 40% de su visibilidad. Es lo que se conoce como un eclipse parcial de Sol. El evento, por tanto, podrá seguirse desde cualquier punto desde donde sea visible el astro rey, que a esa hora estará bien alto en el horizonte –y además, si se cumplen las previsiones meteorológicas, el cielo estará despejado–, si bien también hay dispositivos especiales que pueden facilitar la observación del evento.



Así lo aseguran Óscar Blanco, presidente de la Agrupación Coruñesa Astronómica Ío, y Borja Tosar, astrónomo del planetario de la Casa de las Ciencias. Ambos expertos señalan que la única forma de mirar directamente al fenómeno es a través de lentes específicas para eclipses, ya sea con unas gafas de eclipse o en aparatos como los telescopios con filtros solares que se utilizan en los observatorios astronómicos. Los más aficionados pueden hacerse con esta clase de objetos en algunas ópticas o en tiendas o plataformas de internet. En ninguno de los casos, recuerdan, se puede sustituir este método de visión por la utilización de gafas de sol o un telescopio casero. Las consecuencias de observar el fenómeno de forma indebida, apuntalan, pueden ser muy serias, ya que los ojos pueden resultar severamente dañados, en algunos casos incluso de forma crónica.



No obstante, explican que también puede disfrutarse del fenómeno a través de métodos de proyección tan simples como una caja de cartón. Con hacerle un agujero pequeño en el centro y después buscar la posición adecuada para que la luz solar se cuele por él debería ser suficiente para poder ver las formas que la luz del eclipse proyecta dentro de la caja. El mejor sitio y la mejor forma para observarlo en A Coruña, no obstante, coinciden Blanco y Tosar, será la propia Casa de las Ciencias. Tanto el equipo del museo como de la Agrupación Ío llevará material profesional para poder verlo allí sin temor a sufrir consecuencias y, además, los expertos de ambas instituciones podrán explicar a los curiosos datos e historias relacionadas con estos fenómenos. Estarán en la zona desde las 10.45 horas.



El de este sábado es un eclipse parcial, por lo que las expectativas, según Tosar, deben mantenerse relajadas. “Solo se va a tapar cerca de un 40% en el momento de máximo apogeo. No se va a hacer de noche, no habrá que encender luces, no hará frío...”, explica Tosar. No obstante, el experto comenta que si el cielo llega a estar completamente despejado podrá notarse una ligera caída de calor por unos minutos, al estar tapada parte de la superficie solar. Asimismo, dice que a nivel visual quizá podrá percibirse cómo las sombras de los objetos se deforman un poco, un fenómeno que suele acompañar a los eclipses y que se conoce como ‘efecto pinhole’.

Pasado y futuro



“Eclipses totales hay varios al año, pero se producen en bandas de kilómetros muy concretas: lo difícil no es que se produzcan, sino que lo hagan cerca de donde vives”, explica Blanco. El 8 de abril de 2024 ya hubo otro eclipse parcial de sol en la ciudad, pero las nubes que hubo ese día dificultaron su percepción. Por eso, señala el astrónomo, cobra tanta importancia el eclipse total de sol que sí se podrá observar en A Coruña el 12 de agosto de 2026, pues será el primero en más de 110 años en Galicia.



El último en Galicia, explica Blanco, sucedió en 1912, y A Coruña no ha vivido uno desde 1905, con lo que el eclipse parcial de este sábado se antoja solo como un aperitivo para el de 2026. Un eclipse total que será todo un acontecimiento histórico, pues la urbe no vivirá otro similar hasta 2480. “No se verá de forma total en Galicia, pero en A Coruña, sí”, indica Blanco, que sostiene que “nadie se lo puede perder” porque la diferencia entre uno parcial y uno total es “enorme”.