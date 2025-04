Las denuncias de los taxistas abren expediente a tres chóferes de Cabify

Los taxistas llevan años protestando por el servicio ilegal que realizan algunos conductores de Cabify. En concreto, desde octubre de 2022, cuando la Xunta evitó regular las licencias VTC (Vehículo de Transporte con Conductor). Y ahora, más de dos años después, parece que han conseguido sus primeros triunfos: la Policía Local ha abierto expediente a tres conductores de la plataforma tras las denuncias presentadas por los profesionales del taxi.



Tanto Uber como Cabify no pueden prestar servicio urbano y su función se limita a transportar viajeros entre municipios. Es decir, un VTC puede recoger a un pasajero en una calle de A Coruña y llevarlo, por ejemplo, a Arteixo, pero no puede recoger a una persona en Juan Flórez y llevarla a Capitán Juan Varela. No obstante, tal y como exponen los taxistas, esta limitación no se respeta.



Lo cierto es que basta con descargar la aplicación móvil de Cabify para comprobar que se puede reservar un viaje dentro del núcleo urbano sin problema. Galicia evitó regular, en octubre de 2022, las licencias VTC para que pudieran competir con los taxis dentro de un municipio, y ningún ayuntamiento pidió que se legislara esta cuestión.

Reacciones

Semanas después de que fuera operativa esta operación, el presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez, ya pedía apoyo a la Policía Local tras comprobar que los vehículos de Cabify seguían operando en la urbe. “Es ilegal que circulen en A Coruña y los vemos constantemente. Nosotros siempre estamos a disposición de los agentes, tanto en controles como en lo que se nos requiera, por lo que pedimos que vigilen este asunto, ya que es fácil realizar controles rutinarios cuando estamos todo el día en la carretera”, indicaba en noviembre de 2022.



Ahora, el representante de Radio Taxi indica que “tuvimos recientemente una reunión con la Xunta y luego con el Ayuntamiento y nos confirmaron que no pueden realizar servicios urbanos. La Xunta nos dice que a nivel municipal es el Ayuntamiento quien tiene que hacer esos controles y llevar a cabo las sanciones”.



El Gobierno local, por su parte, mostró “muy buen talante”, según Vázquez. Y precisamente el Ayuntamiento es quien confirma que hay tres conductores expedientados. El presidente de Radio Taxi se muestra tajante: “Al igual que no puedo ir a trabajar a Culleredo o Santiago, las VTC están limitadas a servicios interurbanos”.

El portavoz de Teletaxi, Ricardo Villamisar, se posiciona en la misma línea: “Solo pedimos que se cumpla la ley. Sabemos que requiere tiempo este tipo de control porque hay que cogerlos cuando están realizando un servicio que no les corresponde y nos consta que los agentes están encima de la situación y son conscientes”. Villamisar insiste en que “no estamos en contra de Cabify, pero siempre que realice su función, que es la de transportar a personas de A Coruña a Culleredo, por ejemplo”.



En 2022, cuando todavía era legal utilizar Cabify en la ciudad, los destinos más solicitados eran, según la propia plataforma, el aeropuerto de Alvedro y la estación de tren. El servicio, que llevaba operando en la ciudad desde 2018, anunciaba entonces que tenía como objetivo que el 100% de los viajes en su plataforma se desarrollasen en flotas descarbonizadas o eléctricas para 2025 en España.



La pregunta es si en A Coruña existen suficientes taxis como para prestar servicio a toda la ciudad. Algunos usuarios se quejan de que, en ciertos horarios o lugares, tienen que aguardar demasiado tiempo para que les recojan, pero los taxistas niegan que el problema sea la falta de licencias: hay una por cada 477 personas, el doble de lo que recomienda la ley autonómica. Pero sí hay menos chóferes.