Denuncian una ola de robos en coches centrada en el parking del parque Europa

La Policía Nacional ha recibido varias denuncias de robos en vehículos estacionados en el aparcamiento público del parque Europa, que se ha convertido en el epicentro de una pequeña ola de esta clase de delitos. Solo el fin de semana pasado, se cometieron cinco, pero ya hace varias semanas que se están produciendo. No solo en el parking, sino en también en los alrededores, como la calle Posse, donde existe un gran aparcamiento en batería y en el que también se han registrado robos.



Por el momento, no se ha detenido a ningún sospechoso, pero se sabe que el modus operandi de este individuo consiste en forzar las puertas, en vez de limitarse a romper las ventanilla con un objeto contundente, como suele suceder en estos casos, lo que indica cierta habilidad. No solo revisa el habitáculo, sino que también abre maleteros.



La Policía Nacional sospecha que la mayor parte de los robos se produjeron entre el viernes y el sábado, pero las denuncias han ido llegando a partir del lunes, a medida que los propietarios de los vehículos iban descubriendo lo sucedido. Pero resulta imposible determinar cuándo se produjeron los robos.



“Llevo veinte años aparcando mi coche aquí y no me había pasado esto nunca”, explica un afectado al que le ha desaparecido un portátil y una tableta. Tiene una plaza en concesión en la planta menos uno, pero eso no disuadió al ladrón.



Tampoco lo hizo el encargado, ni las cámaras que vigilan el recinto. Aunque hayan robado en las calles aledañas, a los afectados les alarman más los robos que han tenido lugar dentro del aparcamiento, un lugar a priori más seguro. Además, hace semanas que se están produciendo estos delitos y todavía no se ha descubierto a ningún sospechoso, a pesar de que la Policía Científica ha recogido huellas y otros rastros. Normalmente son detenidos in fraganti. Algunas voces echan la culpa de estos delitos al aumento de la criminalidad causado, a su vez, por un incremento en el consumo de drogas. Fuentes policiales concuerdan en que este tipo de delitos lo cometen toxicómanos.