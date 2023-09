Denuncian el estado de la zona aledaña al río Monelos a su paso por Mesoiro Viejo

Aunque gran parte del río Monelos discurre bajo tierra y ya no es visible, en la zona de Mesoiro Viejo todavía hay zonas en las que avanza a cielo abierto. Lo que podría ser una buena oportunidad para crear un agradable entorno junto al río se ha convertido, sin embargo, en un motivo de preocupación para los vecinos. Así, denuncian el “estado de abandono” en el que se encuentra todo ese entorno en diferentes tramos del barrio.



“Es algo que no acabamos de entender. No se puede tener una zona tan abandonada. Da una imagen muy mala”, denuncia Javier Hurtado, presidente de la asociación de vecinos de Mesoiro Viejo, que teme que la situación puede agravarse si no se toman ahora las medidas oportunas. “Con las lluvias del pasado fin de semana, que fueron intensas, el caudal del río ha aumentado. Y lo lógico es pensar que a medida que acabe el verano y se acerque el mal tiempo, las lluvias van a ser más intensas todavía. Eso agravaría el problema. Es necesario ponerle remedio ahora”, insiste Hurtado al respecto.



Además de la “mala imagen” que esta situación provoca, las preocupaciones de los vecinos van más allá de lo estético y alertan de otros problemas que ya están sufriendo en la actualidad. “Cada vez es más habitual ver ratas de gran tamaño en esa zona. Es normal, porque se genera mucha maleza y eso hace que cada vez haya más. No podemos seguir así”, explica.



En todo caso, Hurtado considera que, en general, su barrio no está recibiendo la atención adecuada. “No hacen caso desde hace tiempo a ninguna de nuestras demandas. Tenemos la sensación de que Mesoiro Viejo no existe cuando se trata de actuar”, lamenta Hurtado.