Denuncian “especulación” de particulares por la reventa o alquiler de sus plazas de garaje

En el descontrol sobre las concesiones que la asociación de propietarios de garajes y aparcamientos de A Coruña denuncia, hace hincapié en que hay mucho particular que está especulando por sus plazas de garaje. “Hay muchos que han comprado tres o cuatro y las están alquilando, haciendo competencia a las concesiones. Aparte, a precios irrisorios y están fuera de control, porque no están cobrando el IVA. No tiene que darse de alta como un empresario pero tiene que recaudar el IVA y hacer el ingreso”, denuncia Javier Soto, su presidente.

Afirman que el Ayuntamiento no tiene un listado actualizado de los dueños de las plazas



A veces, el particular deja de tener coche y decide alquilar la plaza. “Te encuentras con gente que dice que las plazas tienen una rentabilidad altísima. Son muy ‘rentables’, si no pagas impuestos ni el IVA, ni nada. Todo sale a beneficio”, se lamenta Soto, que recuerda que los empresarios tienen que contribuir a los gastos comunitarios, además del mantenimiento del garaje y la inversión inicial: “Son inversiones muy fuertes las que llevamos a cabo: 30.000 euros, 25.000 euros la plaza, y se puede estar cobrando 120 euros por un alquiler”.

Cuando se inaugura un nuevo aparcamiento, parte de las plazas son adquiridas por particulares. Esa venta sí queda registrada, pero no las siguientes. “El problema es que el particular revende la plaza a otro, y que no se registra la venta. Por eso el Ayuntamiento no tiene un listado actualizado de plazas vendidas a particulares”, explica Soto. Ese ‘mercado negro’ es el que estaría evadiendo las tasas y ejerciendo una competencia desleal con el sector empresarial de aparcamientos y garajes.