La decadencia de la lonja de A Coruña: la descarga de pescado fresco es la más baja del siglo

Todo coruñés puede enorgullecerse de la lonja: es la primera de toda España en descargas de pescado fresco. Sin embargo, este título, que recuperó en 2024 después de que se lo hubiera arrebatado por un año Ribeira, esconde la profunda decadencia de esta institución, tan importante para la economía coruñesa. La Consellería do Mar ha publicado los datos del Anuario de Pesca correspondientes a 2024, cuyas cifras han venido a confirmar lo que ya se intuía: la descarga de pesca fresco ha caído por séptimo año consecutivo, hasta las 21.238 toneladas, convirtiéndose en la más baja en lo que va de siglo.



Solo en 2018, la cifra era el doble. Aunque el Anuario de Pesca de 2024 solo se remonta hasta 2012, el Instituto Galego de Estadística (IGE) llega hasta más atrás y, aunque existe cierto margen de variación, señalan la misma tendencia. Ambos organismos dependen de la Xunta.

El pescado alcanza precios cada vez más altos en la Lonja



Es grave porque la pesca genera unos 5.000 puestos de trabajo en la ciudad, entre directos e indirectos. No es un fenómeno exclusivo de A Coruña, es cierto. Todos los colectivos que dependen de este sector (armadores, subastadores, minoristas e incluso la Autoridad Portuaria), coinciden en señalar como principal causante de esta decadencia las normativas europeas. “Hay una caída de la producción de pescado fresco y también una caída del consumo, generalizada pero que impacta en A Coruña. Para la Autoridad Portuaria es motivo de preocupación”, señalan.



Juan Carlos Corrás, como presidente de la Lonja y representante de los armadores, señala que hay, en realidad, varios factores. “Ocurre como cuando se estrella un avión, no es uno exclusivo”, comenta. Añade el cambio climático y la falta de relevo generacional, pero reconoce que llevan años “sufriendo una política pesquera comunitaria que ha sido lo menos comunitaria que se ha visto nunca” y que ha conseguido “minar la moral de pescadores y armadores”.



A Coruña se encuentra en mínimos históricos tanto de flota como de pescadores activos. La reforma de la política comunitaria pesquera, dice, vino a empeorar más las cosas con el endurecimiento de las normas. “Las perspectivas de futuro son poco halagüeñas”, advierte.



Zonas de veda, de restricción, de veda, medidas técnicas de conservación, tamaño de la malla, longitud de aparejos... “La flota está cumpliendo. El 95-99% de las especies se encuentran en rendimiento máximo sostenible. hay ciertas especies que no están tan bien, como la caballa, el jurelo o el bacalao, no es culpa solo de los pescadores, sino del cambio climático”, defiende Corrás.

Sanciones excesivas



En tierra, Virginia Varela, presidenta de la Asociación de Subastadores de Pescados y mariscos de A Coruña, vuelve a cargar las tintas contra la Unión Europea, y sus normativas, que califica de arbitrarias. “Ese es el principal problema, los barcos no pueden planificar el año porque en cualquier momento pueden sacar una nueva veda. Cada día acotan más la zona de pesca, y se ponen más trabas. Cualquier error significa multas cuantiosas”, se lamenta. Además, casi todas se consideran faltas graves, aunque sus consecuencias no lo sean.



“Nuestro sector cada vez se achica más –se lamenta Varela, que lleva más de treinta años madrugando para comprar pescado–. Cuando yo empecé aquí, los barcos de Gran Sol se arrimaban de seis en seis, hoy, el muelle está casi vacío”. Según ella, no existe relevo generacional porque nadie ve futuro en el sector.



“Todo se ha reducido, proporcionalmente, porque todos dependemos de todos. Si no hay armadores y no hay pescados, los compradores van a menos y los subastadores también”, continúa la presidenta de los subastadores. Lo único que ha subido, según las estadísticas del Anuario de Pesca, son los precios, que también se encuentran en máximos debido a una subida continuada desde 2020. Amando López, de la asociación de minoristas, se rebela contra esta situación: “Cada vez tenemos menos cuota de pescado. Entre quince y 20 años nos han recortado a la mitad. En parte, por haber menos pescado, se encarece un poco. No hay campañas de promoción, y eso es lo que solicitamos”.