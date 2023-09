David Pujades: "Es cuestión de abrir los ojos a los más pequeños y que el rock se quede en ellos"

Resulta complicado encontrar una programación de fiestas más completa que la que, desde hoy, disfrutarán los vecinos del Barrio de las Flores. A mayores de la tradicional celebración gastronómica y en forma de verbena volverá a ser el orgullo de los residentes la llegada mañana del VII Flores Rock y su hermano pequeño Flores Kids. El máximo responsable de la organización es David Pujades, presidente de la Plataforma Vecinal e hijo de Salvattore, encargado de dar el pregón a partir de las 20.00 horas.

¿No se les habrá ido un poco de las manos con tanta actividad?

El programa es prácticamente el mismo de otros años, lo que pasa es que parece que hay más cosas, porque utilizamos el Mercado das Flores para encontrar música local económica y dar una oportunidad a los músicos de subirse a un escenario. Este año metimos un parón con una solista el viernes, para un público más clásico. Además, también metimos una programación infantil a mayores. Quisimos ofrecer música de todos los estilos y para todo el mundo.

Pero sobre todo el Barrio de las Flores es rock and roll...

Pasamos un poco por encima de una fiesta de barrio hasta llegar a un festival a nivel gallego. Somos ahora mismo un festival reconocido, con marcas a nivel nacional. Hace años que traemos bandas de fuera y esta vez tenemos prácticamente tres cabezas de cartel, sin olvidarnos de las bandas locales y las más pequeñas. Lo hacemos con criterio porque creemos que se está perdiendo el rock entre un público más joven. El Flores Kids está enseñando a los más pequeños que cualquiera puede tocar una guitarra, un bajo o una batería. Es cuestión de abrir los ojos a los más pequeños y que se quede en ellos.

¿Cuánto trabajo previo requiere un festival así?

Llevamos prácticamente desde que acaba la edición anterior, con un mes de descanso. La cabeza siempre está ocupada pensando en el próximo año: desde apuntar los fallos en una libreta a las reuniones con la organización.

El año pasado quedó demostrado que no les tumba ni la caída de un árbol.

Aquí hay mucho sentimiento de barrio y la gente hace mucho equipo. Los chavales de la organización, que llevan ayudando desde que tenían diez años, ya lo ven como un entretenimiento. Les va gustando y dejan esa música que se escucha por ahí para empezar a investigar en la cultura musical. Respecto al árbol, esa raza daba problemas por un criterio malo en su plantación, pero ya se están erradicando en toda la ciudad.

¿Habrá de todo y para todos?

Exactamente, con todos los estilos musicales que a uno se le puedan ocurrir: llevamos hip hop, jazz, flamenco, orquesta, discoteca móvil... todo tiene su hueco.

¿Hay algún evento que le haga especial ilusión?

Lo que más ilusión me hace es el pregón. Hay años que se eligieron pregoneros por reconocimiento en prensa o televisión, pero cuando es un vecino de a pie, como es el caso, me hace especial ilusión. Además, en este caso es mi padre, y como padre de familia de ocho hijos que se acaba de jubilar, me parece especial. Esa foto en el escenario con mis hermanos... a ver si no me caen las lágrimas.

Últimamente son el barrio que está en boca de toda la ciudad...

Nosotros intentamos hacer las cosas un poco a lo callado y buscar soluciones sin muchas notas de prensa y todo eso. Hay cosas que compartimos y otras que no.

¿Cuál es la actividad de la Plataforma Vecinal?

Nosotros estamos muy encima de las promesas municipales que llegaron en reuniones con el Ayuntamiento antes de las elecciones, como inversiones urbanísticas, fondos Next Generation... llevamos luchando desde 2010, cuando se creó la Plataforma. Estamos a punto de recoger los frutos.

¿Cuál es la situación del barrio?

Nosotros estamos a la espera de mejoras, se vive de forma muy tranquila. Hubo robos o ataques a coches, pero a nivel convivencia es uno de los más tranquilos de la ciudad.

¿Cuáles son las mayores urgencias?

Cumplir el plan director para el barrio.

¿Qué mensaje mandaría a los demás barrios para que se acerquen a las fiestas?

Que vengan a una de las zonas más grandes de la ciudad y una plaza preciosa, la central del barrio, que es también digna de conocer.