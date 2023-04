David Lema | “No está bien visto escribir sobre amor en el periodismo”

Para su primer paso en el mundo de la ficción, el periodista David Lema ha decidido jugar el partido en casa, ambientando su novela, ‘Los muertos también gritan’ (Espasa), en la Costa da Morte. Con la Guardia Civil como protagonista en una operación antidroga, Lema dibuja un paisaje intrínseco a la trama.



“Algo que me obsesionaba mucho era retrata el paisaje de la Costa da Morte de una manera que tuviese una implicación directa en la trama”, explica el escritor ceense, que añade que “lo que quería era convertir el paisaje en un elemento de la trama, sin él no la puedes entender” y viceversa.



Es su primera incursión en la ficción tras una vida en el periodismo. Se podría acudir al tópico de que el salto de la información a la novela es “casi obligatorio”, pero en el caso de Lema “es simplemente un proyecto que ha surgido, pero que me ha hecho mucha ilusión”. Es, “simplemente”, un periodista que ha escrito un libro de ficción.



Al escribir en un medio de comunicación, desde la actualidad “nos podemos mover hasta ciertos márgenes, pero dentro de la Costa da Morte ficcional a la que ha acudido Lema, “me ha encantado traspasar todas esas líneas rojas que tenemos los periodistas, es fascinante lo que se abre sin las limitaciones del periodismo”, hasta el punto de que la apertura de puertas llega a tal nivel, “que no es pánico, es adrenalina lo que sientes”.



La principal línea roja que se pudo saltar Lema fue la extensión, pasar del escueto espacio de un medio escrito al infinito papel de un libro es un salto importante. Pero también está la cuestión deontológica, “ya que en el periodismo no puedes traspasar ciertos límites, sobre todo la verdad”. En el otro mundo que ha creado “puedes jugar con muchas verdades para desembocar en un engaño”, comenta el autor, que prosigue con la línea de que, además, hay temas “que no tratas en el periodismo, como el amor, que no está bien visto escribir sobre el amor en el periodismo”. Sin embargo, en la ficción ha encontrado la vía para tratarlo, “por fin controlas como quieres que acabe el amor”, apunta entre risas.

Lectores y futuro



Asegura el periodista ceense que en la ficción también ha encontrado una suerte de “independencia total”. Y es que “escribes para un posible lector”, para buscar entretenerlo durante horas, pero “no lo conoces, ni sabes qué piensa, ni siquiera quieres saberlo cuando estás escribiendo”, indica con una sonrisa.



‘Los muertos también gritan’ ha sido el primer paso, pero Lema aun no sabe si dará más. “Tengo muchas ideas, porque el final de la novela da perfectamente para que haya otra historia, puede haber incluso alguna anterior, que explique cómo desembocamos aquí”, pero, de momento, “hay mucho diseño en la cabeza, pero nada en el papel”.